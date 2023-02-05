Trabzonsporlu Maxi Gomez: Galatasaray’a ikinci golü atamazsanız…

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’a 2-1 kaybeden Trabzonspor yara aldı. Mücadelenin 12. saniyesinde ağları sarsarak Sarı-Kırmızılı ekibe en hızlı gol atan isim olan Maxi Gomez karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
‘Taraftar üstünüze geliyor’
Tarihe geçen Uruguaylı futbolcu, “Harika bir ilk yarı çıkardık. İkinci golü atabilirdik. Galatasaray gibi takımlara karşı ikinci golü atıp, maçı bitiremezseniz, rakip taraftarla üstünüze geliyor. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.