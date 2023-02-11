Trabzonsporlu Umut Bozok: Utanıyoruz

Trabzonspor’un santrforu Umut Bozok, kendisine ulaşan Fransız basınına bir röportaj verdi.

Umut, “Pazar akşamı Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından İstanbul’da bulunuyorduk. Ama psikolojik olarak kolay değil, kendini iyi hissetmiyorsun. Her yerde vahşet görüntüleri var, bakamıyoruz bile, çok korkunç. İnsanların hala enkaz altında olduğunu bilmek çok üzücü. Sağlıklı olmaktan, bir ev sahibi olmaktan ve yemek yiyebilmekten bile adeta utanıyoruz. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz.” dedi.

“SANKİ BOMBA ATILMIŞ GİBİ!”

Tecrübeli golcü, “Kahramanmaraş’ta akrabalarım var ama iletişim sorunu bulunduğu için fazla haber alamıyoruz. Rayane Aabid (Hatayspor oyuncusu) yakın arkadaşım. Ona hemen ulaşmayı başardım. Bana depremin inanılmaz olduğunu söyledi. Kendisinin oturduğu yer dayanmış ama etrafındaki bütün binalar yıkılmış. Bana şehrin ortasına adeta bir bomba atıldığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL UMRUMUZDA BİLE DEĞİL”

Umut Bozok, “Normale dönmemiz uzun zaman alacak. Şu anda futbol umurumuzda bile değil. Türk Halkı’nın zor zamanlardaki dayanışması gerçekten inanılmaz seviyede” sözleriyle konuşmasını noktaladı.