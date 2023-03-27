Trabzonspor’u bekleyen zor süreç! İşte sorunlar…

5 yıl boyunca Ahmet Ağaoğlu yönetiminde asbaşkanlık görevinde bulunan Ertuğrul Doğan, Ağaoğlu’nun istifası sonrası tek liste ile gidilen olağanüstü genel kurulda Trabzonspor’un yeni başkanı seçildi. 9 binden fazla üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongreye yaklaşık bin 500 kişilik katılım sağlandı.

Mazbata töreni yarın yapılacak

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, mazbataları salı günü alacak. Görev dağılımının da kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Trabzonspor’un yeni yönetimi şöyle: Ertuğrul Doğan, Nezvat Kaya, Yahya Karahasan, Serkan Kılıç, Zeyyat Kafkas, Coşkun Öztürk, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Ahmet Beşirli, Fikret Saral, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.

Bordo-Mavili kulübün 18. başkanı olan Ertuğrul Doğan’ı zor bir süreç bekliyor. Biz de Doğan’ı bekleyen sorunları listeledik.

16 milyon Euro’luk ödeme

Yeni yönetimin ilk olarak 31 Mart’a kadar ödemesi gereken 16 milyon Euro’luk rakam var. Borçsuzluk kağıdı almak için bu ödemenin tamamı yetiştirilmeli. Şu ana kadar Ertuğrul Doğan, 9 milyon Euro’luk rakamı toparladı.

Teknik direktör konusu

Abdullah Avcı’nın istifası sonrası Orhan Ak ile geçici olarak yola devam edilirken, camia ve taraftarlar yeni bir teknik direktörün getirilmesini bekliyor. Salı günkü ilk yönetim toplantısında ana gündem hoca olacak.

Stat sponsorluğu…

Şampiyonluğa rağmen stat sponsorunu henüz bulamayan Trabzonspor’da, Ertuğrul Doğan ve ekibi, uluslararası 2 firmayla hemen görüşmeleri başlatacak. Hedef, Akyazı’nın isim hakkından senelik en az 5 milyon Euro elde etmek.

Kartal arazisi projesi

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan Kartal arazisiyle ilgili bu kez somut adımların atılması şart. İstanbul’daki araziden kulübe çok ciddi kaynak gelebilir. Ertuğrul Doğan bu hayati konuyla bizzat ilgileniyor.

Altyapıda köklü değişim

1 yıldır Belçikalı Double Pass firmasıyla çalışan Trabzonspor’da, son aşamaya gelindi. Yeni yönetim, önümüzdeki hafta Trabzon’daki 2 ekiple anlaşma yapıp, altyapıdaki organizasyonu tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. 1461 Trabzon FK ile pilot takım sözleşmesi de imzalanacak.