Dünkü maç öncesi Adana Demirspor’la arasında 4 puan fark olan ve Avrupa hedefi için mutlaka kazanması gereken Trabzonspor, önemli bir virajı kayıpsız döndü. İlk 3 potasında sezonu bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, direkt rakiplerinden birini devirmiş oldu. Ümraniye yenilgisinin ardından taraftarı önünde bu kez kazanan Karadeniz ekibi, puanını 41 yaptı. Seçim döneminde alınan bu galibiyet moralleri yükseltirken, şimdi Trabzonspor’u uzun bir ara bekliyor. Önümüzdeki hafta ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için haftayı BAY geçecek olan Fırtına, ardından milli karşılaşmalar olduğu için Nisan ayına kadar maç oynamayacak.

Nisan’a kadar maç yok

Bordo-Mavililer, önümüzdeki ayın ilk haftasında ligde Kayserispor deplasmanına çıkacak, 5 Nisan’da ise Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, sıkıntılı geçen sezonda Türkiye Kupası’nı en ciddi hedef olarak belirledi.

162 gün sonra Umut Bozok

Ligde en son 8. haftadaki Kayserispor deplasmanında gol atan Umut Bozok, tam 162 gün sonra fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı, bu sezonki performansıyla çok eleştirilirken, Adana Demirspor karşısında 90 artı 4. dakikada ağları sarstı. Umut’un golünde asisti Eren Elmalı yaptı.

Yusuf Yazıcı perdeyi açtı

3 yıl aradan sonra büyük umutlarla yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, ilk 11’de başladığı Adana Demirspor maçında gol perdesini açtı. 8. dakikada şansının da yardımıyla ağları havalandıran Yusuf, sonrasında ise etkisiz kaldı. Özellikle ikinci yarıda yokları oynayan Yusuf, 70. dakikada kenara alındı. Kiralık gelen Yusuf’un 25 milyon TL garanti ücreti bulunurken, sözleşmesinde ekstra rakamlar da var.

Markovic’ten güzel siftah

Ara transferde Gaziantep FK’dan kadroya katılan Lazar Markovic, Bordo-Mavili formayla ilk maçına çıktı. İkinci yarıda Enis Bardhi’nin yerine oyuna giren Sırp futbolcu, sergilediği performansla geçer not aldı. Umut Bozok’un attığı golde pozisyonunun hazırlayıcısı olan Markovic, kanat sıkıntısı çeken Trabzonspor’a ilaç olacak.

Marek Hamsik geri döndü

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri dönem dönem sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Marek Hamsik, 49 gün sonra tekrar sahneye çıktı. 70. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Slovak yıldız, maça dahil olduğu gibi oyuna kalite kattı. Orta sahada takımı yöneten 36 yaşındaki maestronun sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesi bitiyor.

Taraftarın yine ilgisi az

Ümraniye maçında 12 bin 300 biletli taraftar maçı izlerken, dün de tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı. Günlerden pazar ve maçın başlama saati 16.00 olmasına rağmen Akyazı’da yaklaşık 13-14 bin civarında taraftar vardı. Takımın ligdeki kötü performansı ile Avrupa’dan elenmesi, Trabzonsporlular’ın takıma olan ilgisini iyice azalttı.