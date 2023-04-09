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8 Nisan 2023
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Trabzonspor’un 5 yıldızı Beşiktaş maçı öncesi fire vermedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Bordo-Mavililer’de kötü gidişat Kasımpaşa karşılaşması ile devam etti. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor’da gelecek hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesi öncesinde önemli isimler sarı kart ceza sınırında yer aldı. Anastasios Bakasetas, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Gbamin ve Bruno Peres, Siyah-Beyazlılar ile oynanacak maçtan önce Kasımpaşa maçına sınırda çıktı. Teknik heyet, İstanbul ekibiyle oynanacak maç için oyuncuları uyarmış ve gereksiz kart görmemeleri konusunda ikaz etmişti. Derbi maçı öncesinde ise korkulan olmadı.

2’si 11’de başladı

Karadeniz ekibinde söz konusu 5 oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasını kart görmeden tamamladı. Yani 5 yıldız, gelecek hafta şans verilmesi halinde Beşiktaş mücadelesinde Bordo-Mavili formayı giyebilecek. Dün bu isimlerden Uğurcan ve Bakasetas 11’deydi. Diğer 3’lü ise yedek bekledi.

Visca yine sakatlandı

Bu sezon iki kez kolunda yaşanan kırık problemi nedeniyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Edin Visca, bir şok daha yaşadı. Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Boşnak kanat oyuncusu, 66. dakikada sakatlanarak yerini Marek Hamsik’e bıraktı. 33 yaşındaki futbolcunun durumu, bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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