Trabzonspor’un deplasman kâbusu devam ediyor

Türkiye Kupası’ndaki Ümraniye maçı dahil çıktığı son 3 resmi karşılaşmada 3 galibiyet alan Trabzonspor, yine deplasmanda fren yaptı. Ligde en son 1 Ekim’de Kayseri’de galip gelen Bordo-Mavililer, sonrasında çıktığı 4 dış saha mücadelesinde 2 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı. Karadeniz ekibi, hasreti bitirmek için Hatay’a gitti ancak yine eli boş döndü. Fırtına, öne geçtiği maçta 2-1’lik skorla mağlup olurken, deplasmanda kazanamama serisi tam 120 güne yükseldi. Trabzonspor, ligde çıktığı son 3 deplasmanda da yenilirken, bu karşılaşmalarda toplam 11 gol yedi.

2016-2017’den sonra ilk!

2016-2017 sezonundan sonra ligde ilk kez 3 dış saha maçını üst üste kaybeden Trabzonspor, daha önce Ersun Yanal döneminde böyle bir dönem geçirmişti. Öte yandan Trabzonspor, ligde ilk kez öne geçtiği bir maçı kaybetti. İlk golü attığı 11 maçta 3 beraberlik ve 8 galibiyet alan Fırtına, Hatayspor’a yenildi.

Uğurcan sınıra geldi

Trabzonspor’da ceza sınırında maça çıkan tek isim Marc Bartra’ydı. İspanyol stoper, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve kart görmedi. Ancak UğurcanÇakır, itirazdan gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Fırtına’nın kaptanı, hafta içinde oynanacak Antalyaspor maçında da kart alırsa, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbide cezalı duruma düşecek.

Erce kalesinde devleşti

Yıllarca Trabzonspor forması giydikten sonra Hatayspor’a transfer olan Erce Kardeşler, eskitakımına karşı devleşti. Maçın son bölümlerinde Bordo-Mavili ekibin üst üste yakaladığı fırsatlarda gole izin vermeyen Erce, galibiyetin mimarlarından biri oldu. Son düdüğün ardından yakın arkadaşı UğurcanÇakır’ı teselli eden Erce’yi, hocası Volkan Demirel özel olarak kutladı.