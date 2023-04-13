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13 Nisan 2023
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Trabzonspor’un en büyük kozu Bakasetas olacak

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Ezeli rakibi karşısında moral bulmak isteyen Karadeniz ekibinde Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas bu müsabakayı bekliyor. Abdülkadir Ömür ve Edin Vısca’nın yokluğunda sahadaki sorumluluğu daha da artacak olan Bakasetas, bordo-mavili takım formasıyla üç büyüklerine karşı sadece Beşiktaş’a gol atamadı. Başarılı futbolcu, pazar günkü müsabakayla bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Bakasetas, Trezeguet ile birlikte en golcü oyuncu

Spor Toto Süper Lig’de, 7 gol atan Trezeguet’in ardından 6 golle takımın en skorer oyuncusu olan Anastasios Bakasetas, 83 gündür Süper Lig’de gol atamıyor. Trabzonspor’un deplasmanda Adana Demirspor’a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk kez gol atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK’yı 3-2 ve deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yendikleri mücadelelerde de 1’er kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu, Trabzon’da 2-2 berabere biten Konyaspor maçında da 1 gol kaydederken, 1-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında da 3 puanı getiren isim oldu. Başarılı futbolcu, ligde son golünü ise Trabzonspor’un evinde İstanbulspor’u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada attı.
Bakasetas’ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı boş geçmedi

Trabzonspor’un Yunan yıldız Bakasetas, bordo-mavili forma altında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ı boş geçmedi. Türkiye kariyerinde Alanyaspor forması giydiği dönemde Beşiktaş’a karşı 2 gol atan oyuncu Trabzonspor formasıyla geçirdiği 3 sezonunda gol atamadığı siyah-beyazlılara karşı bu hasretine son vermek istiyor.

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