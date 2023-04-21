Trabzonspor’un en kötü deplasman performansı

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görevinden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını Nenad Bjelica’yı takımın başına getirerek son veren Trabzonspor’da kötü gidişat sürüyor. Sivasspor karşısına yeni teknik direktörü ile çıkan bordo-mavililer, müsabakada öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de, üst üste oynadığı son 4 maçtan ise galibiyet çıkaramadı. Söz konusu mücadelelerde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde edildi.

Trabzonspor son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiliyor

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi Avrupa’da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi, ligde bu sezon oynadığı 14 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü.,14 puan topladı. Karadeniz ekibi şampiyon olduğu sezonda ise aynı haftalarda 33 puanla dış saha lideri pozisyonunda yer alıyordu.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ortaya koyduğu performans ile son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiledi. Bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 14 puan topladı. Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonda deplasmanda 33 puan, 2020-21 sezonunda 29 puan, 2019-20 sezonunda 27 puan, 2018-19 sezonunda 20 puan, 2017-18 sezonunda 20 puan, 2016-17 sezonunda 26 puan almıştı. 2015-2016 sezonunda 13 puan kazanan Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. Kötü giden sezonda kupayı hedefleyen Bordo-mavililer, konuk olduğu MKE Ankaragücü’ne mağlup olarak hu hedefini de gerçekleştiremedi.