Trabzonspor’un Galatasaray karşısındaki kozu…

Akyazı’da çıktığı son 5 maçı gol yemeden kazanan Trabzonspor, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden Bordo-Mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. Galatasaray derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, “Evimizde nasıl özgüvenli ve enerjik oynuyorsak, aynısını yapmalıyız. Güçlü bir rakiple oynayacağız ancak 90 dakika boyunca plana sadık kalırsak istediğimizi alırız. Özellikle 1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum. Bu takımın gücüne ve potansiyeline çok güveniyorum. Artık kalitenizi gösterin” dediği öğrenildi.

‘Her zaman fırsat gelecek’

Ligde önlerinde daha 15 maç olduğunu vurgulayan Avcı, “Fırsatlar her zaman gelecek. Önemli olan bunları değerlendirmek. Maç maç gideceğiz, kazandıkça yarışta olacağız” ifadelerini kullanırken, derbi planını da belirledi. Abdullah hoca, özellikle savunma arkasına atılacak doğru toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor, başarılı çalıştırıcı, duran toplara da büyük önem veriyor.

İdmandan sonra İstanbul’a…

Bordo-Mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Taktik çalışmada Abdullah Avcı son uyarılarını yaparken, derbi kadrosunu da büyük ölçüde belirledi. Antalyaspor karşısında kazanan 11’in bozulması beklenmiyor. Sadece stoperde, Bartra yerine Vitor Hugo bir adım önde.

İşte derbi kafilesi Kaleciler: Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Hakan Aydın. Defans: Arif Boşluk, Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil. Orta saha: Gbamin, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Naci. Forvet: Djaniny, Umut Bozok, Maxi Gomez.

İki farklı Trabzonspor!

Taraftarı önünde çıktığı son 36 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seri yakalayan Trabzonspor, aynı zamanda Akyazı’daki son 5 lig maçını gol yemeden kazandı. Deplasmanda ise son 5 karşılaşmada sadece 2 puan toplandı. Üst üste 3 dış saha mücadelesini kaybeden Fırtına, bu periyotta toplam 11 gol yedi.

2.500 taraftar statta olacak

Bordo-Mavili futbolseverler, NEF Stadı’nda takımlarını yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için satışa sunulan 2523 biletin tamamı alıcı buldu. Trabzonlu taraftarlar, derbiye siyah giyinerek gidecek. Fırtına, geçtiğimiz sezon Aslantepe’deki maçı müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazanmış ve şampiyonluk ateşini yakmıştı.

Trabzonspor’un derbi kozu

15 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Maxi Gomez, son Antalya mücadelesinde Ga sergilediği futbolla tam not almıştı. Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray deplasmanında da Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Daha önce çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçında derbilerinde gol atan Gomez, ilk yarıdaki Galatasaray maçında ise yoktu. 0-0 biten o karşılaşmada forvette Corrnelius görev almıştı. Özellikle rakip ceza sahasında merkezi daha sık topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, merkezdeki isimlerin ön hatta destek vermesini istedi.