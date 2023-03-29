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28 Mart 2023
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Trabzonspor’un genç yıldızı Emirhan’ın gözü teknik heyette

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor’un genç oyuncusu Emirhan Zaman, U19 takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-Mavili ekibin eski teknik adamı Abdullah Avcı’nın dikkatini çeken Emirhan, o dönem A takımla idmanlara çıkmaya başlamıştı. Avcı ayrıldıktan sonra göreve getirilen yardımcı antrenör Orhan Ak da Emirhan Zaman’dan vazgeçmedi.

19 yaşındaki ön libero oyuncusunu idmanlara katmaya devam eden Ak, genç oyuncudan çok şey beklediğini söylüyor. Bu sezon 17 karşılaşmada 876 dakika sahada kalan Emirhan 3 asist yapma başarısını gösterdi. Zaman zaman stoper, zaman zaman da merkez orta sahada oynayan Emirhan, sezon başında hayata geçirilen ancak kısa bir süre sonra iptal edilen Rezerv Lig’de de 4 maçta forma giyip, 1 asist yapmıştı.

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