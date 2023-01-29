Trabzonspor’un genç yıldızı Süleyman Cebeci yine şov yaptı

Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı sürüyor. Koussi, Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli’nin ardından genç oyuncuları Kerem Şen ile Lahtimi’yi İstanbulspor’a kiraladı.

Süleyman Cebeci yine şov yaptı

Trabzonspor U19 takımının 10 numarası Süleyman Cebeci, performansıyla Ümraniye maçına damga vurdu. 20 yaşındaki yıldız adayı, 4-3 kazanılan maçta, 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen ve15 gol, 8 asistlik inanılmaz bir istatistiğe imza atan genç futbolcu, henüz profesyonel sözleşmeye imza atmış değil. Kontrol problemlerinden dolayı A takıma çağrılmayan Süleyman, sezon sonunda bedelsiz serbest kalabilir.

Lahtimi ve Kerem İstanbulspor’da

Koussi, Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli’nin ardından Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı sürüyor. Bordo-Mavililer, genç oyuncuları Kerem Şen ile Lahtimi’yi İstanbulspor’a kiraladı. Sezon sonuna kadar Süper Lig ekibinde forma giyecek iki ismin, hafta içinde resmi imzayı atmaları bekleniyor. Oyuncuların maaşının önemli bölümünün, İstanbulspor Kulübü tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Koita da kiralık gidiyor

Sezon başında Kasımpaşa’ya kiralanan Fode Koita, kulübünde kadro dışı kalmıştı. 32 yaşındaki forvet, Kasımpaşa’da düşünülmezken, menajeri kulüp arayışında. Koita ileen ciddi ilgilenen kulübün İstanbulspor olduğu öğrenildi. Ankaragücü ve Çaykur Rizespor da Koita’nın durumunu takip ediyor.