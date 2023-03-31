Trabzonspor’un görüştüğü yıldızı duyurdular! Beşiktaş’ta da oynadı…

Trabzonspor’un, Milli ara sonrası maç programı netleşti. TFF’den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan Cumartesi günü Fırtına, evinde Kayserispor’u konuk edecek. 4 Nisan Salı günü ise Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ileçeyrek final maçı var. Devamındaki fikstür şöyle; 8 Nisan: Kasımpaşa (d), 16 Nisan: Beşiktaş, 20 Nisan: Sivasspor(d), 29 Nisan: Konyaspor(d), 8 Mayıs: Ankaragücü.

Borini: Her teklife açığım

Karagümrük’ün yıldız hücumcusu Fabio Borini, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Adı Trabzonspor’la da anılan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, “Özellikle ligin ilk 5 sırasındaki takımlar durumumu sordu. Kariyerimi düşünmek zorundayım. Sözleşmem haziran ayında bitiyor. Sonrasında ailemle görüşüp, en iyi kararı vereceğim. Her teklife açığım” dedi. Borini, bu sezon çıktığı 23 lig maçında 15 gol atarken, 9 da asist yaptı.

‘İsterlerse Nwakaeme’yi getiririm’

Al Fayha’ya imza atan Nwakaeme için flaş bir açıklama geldi. Ertuğrul Doğan’ın başkanlığının resmileşmesinin hemen ardından konuşan yeni yönetici Nevzat Kaya’ya yakın dostluk kurduğu Anthony Nwakaeme soruldu. Kaya da, “İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin” yanıtını verdi.

Gana basını duyurdu

Sadece gidecekler noktasında değil, geleceklerle ilgili de Trabzonspor çalışmalara başladı. Önceliğini bonservis maliyeti bulunmayan isimlere vermeyi düşünen Bordo-Mavililer için Gana basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Kayserispor forması giyen Mensah’ın, önümüzdeki yıl Trabzonspor’da görev alacağı belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldız orta sahanın, şimdiden Bordo-Mavililer ile görüşme halinde olduğu vurgulandı.

Hamsik’in yerine…

Geçtiğimiz yıl kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Mensah, bu sene çıktığı 19 Süper Lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Hali hazırda merkez orta saha bölgesinde problem yaşayan Trabzonspor’da, Marek Hamsik’in kontratı 2 ay sonra bitiyor. Mensah’ın da Slovak maestronun yerine düşünüldüğü öğrenildi.