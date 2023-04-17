Trabzonspor’un nisan ayındaki hasreti sürüyor

Son şampiyon Trabzonspor, Nisan ayında çıktığı hiçbir maçı kazanamadı. 1 Nisan’da Kayserispor’a 4-3 mağlup oldu. 4 Nisan’da Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Ankaragücü’ne 3-1’lik skorla kaybederek turnuvaya veda eden Bordo-Mavililer, 8 Nisan’da ise Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi. Fırtına için Beşiktaş derbisinin anlamı yaşanan kötü seri yüzünden bir hayli artmıştı. Karadeniz devi hem yaralarını sarıp hem de yeniden Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyordu.

Nisan’da 4’te 0

Ancak Trabzonspor, sahadan yine hüsranla ayrıldı. Nisan ayındaki 4. maçını da kazanamayan Trabzonspor, hedeflerinin çok uzağında kaldı. Fırtına, perşembe günü ise Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Yeni yönetim bu kez ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

‘YANLIŞ ANLAŞILDIM’

Tam 7 maç sonra kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, Beşiktaş mücadelesinde Siyah-Beyazlı futbolculara geçit vermedi. 27 yaşındaki file bekçisi, Kara Kartal’a karşı duvar örmeyi başardı. Uğurcan, kalesine gelen 5 şutun tamamını başarmayı çıkararak, takımının alabileceği olası bir yenilginin önüne geçti.

Mücadele sonrasında konuşan milli futbolcu, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı” yorumunu yaptı.

Tecrübeli kaleci ayrıca, “Hafta içi yapmış olduğum açıklamalar yanlış anlaşıldı. Mert abiyi çok seviyorum, çok iyi bir kaleci. EURO 2020’de en çok destek verenlerden biriydi” ifadelerini kullandı.

‘3 PUANDAN FAZLASINI KAZANDIK’

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, alınan beraberliği değerlendirdi.

Derelioğlu, “Bu tür maçlar bizim gibi kaliteli oyuncuları olan takımlar için fırsattır. Çocuklar tüm güçlerini sahaya koydu. Belki kazanabilirdik. 3 puan kazanamadık ama özgüven kazandık. Trabzonspor’un yok sayılamayacağını ortaya koyduk. Büyük maç olması fırsattı, şanstı. Doğal bir konsantrasyon vardı. 3 puandan daha önemli değerler kazandık” dedi.

GOMEZ BU KEZ BOŞ GEÇTİ

3 büyüklere de 1’er gol atan Maxi Gomez, Beşiktaş derbisinde takımının gol umudu olarak sahaya çıktı. Fakat bu kez Kara Kartal’ı boş geçen Uruguaylı yıldız karşılaşma sonunda, “İyi bir duruş sergiledik” dedi.

Bu sezon büyük takımlara karşı oynadığı futbol ile göz dolduran Maxi Gomez, Beşiktaş derbisinde de sahaya takımının gol umudu olarak çıktı. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını birer kez havalandırmıştı. Uruguaylı yıldız, Siyah-Beyazlılar karşısında ise istediği topları almakta zorlandı. Gomez, takımının üçüncü bölgede üretken olamamasından ötürü ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kaldı.

‘Doğru yolu takip etmeliyiz’

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Gomez’in açıklamalarından ön plana çıkanlar ise şöyle oldu:

“İki takım adına da fiziksel olarak yıpratıcı bir maç oldu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. Artık bir sonraki maçı düşüneceğiz. Bu maçta iyi bir duruş gösterdik. Maçın genelinde takım olarak iyiydik. Doğru yol bu, artık bu yolu takip edip, daha iyi maçlar çıkarmaya çalışacağız.”

TREZEGUET GERİ DÖNDÜ

Son olarak 4 Mart’ta oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen Trezeguet, Beşiktaş maçıyla birlikte geri döndü. Mısırlı kanat oyuncusu, 56. dakikada Bruno Peres’in yerine oyuna dahil oldu.

28 yaşındaki yıldız, hücumda etkili olmakta zorlanan takımı adına hareket getirdi. Trezeguet, sahada kaldığı süre içerisinde ortaya koyduğu futbol ile vasatın üstüne çıktı.

TÜRKMEN: GİDİŞATI DEĞİŞTİRMELİYİZ

Bordo-Mavili ekibin başarılı stoperi Hüseyin Türkmen, bir an önce iyi sonuçlar almak istediklerinin altını çizdi.

25 yaşındaki savunmacı, “Değiştirmek istediğimiz bir gidişat vardı. Puan ve puanlar istiyorduk. Bunu başardık ama galibiyeti de kaçırdık. Takım arkadaşlarımı kutlarım. Birlikte oynuyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Gidişatı değiştirmek istiyoruz” yorumunu yaptı.