Trabzonspor’un piyasa değeri 1 milyar TL’yi aştı

Şampiyonluk yarışında iddialı takımlardan biri olan Trabzonspor’un piyasa değeri ilk kez 1 milyar TL seviyesini aştı. Gün içerisinde Borsa İstanbul’da işlem gören Trabzonspor hisseleri 4 lira 72 kuruşa kadar yükseldi. Trabzonspor’un piyasa değeri ise ilk kez 1 milyar TL’yi aşarak 1 milyar 64 milyon TL seviyesine yükseldi.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 1 maç eksiği olan Trabzonspor 41 puanla Demir Grup Sivasspor ardından ligde ikinci sırada.

Borsada en yüksek piyasa değerine sahip takım 1 milyar 594 milyon TL’lik değeriyle Fenerbahçe. Onu, 1 milyar 252 milyon TL ile Galatasaray izliyor. Beşiktaş’ın piyasa değeri ise 633,6 milyon TL.



Sozcu.com.tr’ye konuşan Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, Trabzonspor hisselerindeki yükselişin, hem saha içinden hem de mali durumdan kaynaklı olduğunu söyledi.

Son dönemde hissenin artan bir trendi olduğunu belirten Erkan, “Kulüp güncel 2019/06 bilançosunda kâr açıkladı ve gelir beklentisini artırdı. Transfer yasağı aldıktan sonra kulüp bir harcama disiplini içinde ve borçlarını azaltmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.