Trabzonspor’un Şampiyonluğu Los Angeles’ta Çoşkuyla Kutlandı

Trabzonspor’un 2021-2022 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, Los Angeles’ta büyük bir coşku ile kutlandı.

Eski Trabzonspor başkanlarından merhum Mazhar Afacan’ın oğlu Melih Afacan, kızı Trabzonspor USA Yönetim Kurulunundan Songül Afacan Yaprak, eşi Tolga Yaprak ve Aliyazcıoğlu Ailelerinin TS USA adına düzenlediği geceye Kaliforniya’nın birçok şehrinden katılan Trabzonsporlular Los Angeles’ta tarihi bir gece yaşadılar.

Geceye T.C. Los Angeles Konsolos Yardımcıları H. Figen Çağlayan Önal ve Nursay Şahin, T.C. Los Angeles Ticaret Ateşeleri Yavuz Mollasalihoğlu ve Ali Said Dolu, T.C. Los Angeles Eğitim Ateşesi İlhan Çoban, Azerbaycan Cumhuriyeti Los Angeles Ekonomi ve Kamu işleri Ateşesi Gasım Shirinli , THY Los Angeles Müdürü Ersen Engin, Trabzonspor USA Kurucularından Evren Uğurbaş ve birçok sivil toplum örgütü başkanları ve yöneticileri katıldı.

Redondo Beach Hotel Portofino’da gerçekleşen gecede Türk Amerikan toplumunun yakından tanıdığı ve sevdiği sanatçı Vedat ve Folklor ekibi konuklara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Trabzonspor Resmi Ürünleri de gece boyunca çekilişle konuklara ücretsiz olarak dağıtıldı.