Trabzonspor’un transfer gözdesinden güzel haber geldi!

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon ligde beklentilerin altında kaldı. Şampiyon olarak tamamlanan geçen sezon sezonun ardından başkan ve teknik direktörde değişikliğe giden Bordo-mavililer, kadroda da yeniden yapılanmaya gidiyor. Trabzonspor bu doğrultuda devre arasında kadrosuna katmak istediği Boşnak futbolcu için yeniden kolları sıvadı.

Devre arasında gündeme gelen tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle Trabzonspor’a gelememişti. Fakat sezon sonunda Cercle Brugge ile kontratı sona erecek olan Boşnak on numaranın, bu kez Bordo-Mavili ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Karadeniz ekibinde ara transfer döneminde gündeme gelen Dino Hotic için yeniden girişimler başlıyor. Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu için temaslar hızlanacak. Devre arasında kontratı devam eden Hotic’in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Hâl böyle olunca transferin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki yıldız için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kontratı bitecek olan Dino Hotic için ayrıca şu anda en ciddi adayın Trabzonspor olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun da kariyerini Türkiye’de sürdürme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Ayrıca bu transfer için teknik direktör Nenad Bjelica’nın da onay verdiği ortaya çıktı.

Çok yönlü…

Orta sahanın merkezinde ve hücuma yönelik orta saha olarak görev yapabilen Hotic, görev verilmesi halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor. Özellikle Fırtına’nın hocası Bjelica, yıldız oyuncunun çok yönlülüğünden faydalanmayı hedefliyor. Bu sezon 36 maça çıkan Boşnak futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.