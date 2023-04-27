Trabzonspor’un transferde ilk hedefi belli oldu!

Trabzonspor transfer haberi…Yeni sezon planlamaları konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic ismi Bordo-Mavililer’de ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibine geldiği günden bu yana oynadığı futbolla alkış toplayan Sırp kanat oyuncusu, taraftarın da en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Bordo-Mavili forma altında çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldızın da kariyerini Trabzon’da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda teknik direktör Nenad Bjelica’nın da kadrosunda görmeyi istediği Markovic için yaz transfer döneminde girişimlerin başlayacağı belirtildi.

Avrupa’dan da izliyorlar

Öte yandan Markovic için Avrupa takımlarının da izlemeye aldığı belirtildi. Fransa’dan birkaç takımın izlediği yıldız oyuncunun, kararını verirken, gelecek diğer teklifleri de inceleyeceği öğrenildi.