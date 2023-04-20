Trabzonspor’un yeni hocası Bjelica: Yeniden şampiyon olacağız!

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde, takımı bir süredir çalıştıran Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Bjelica’ya başarılar dileyerek, oyuncu grubuyla vedalaştı.

Öte yandan Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına 20 oyuncuyla gitti. Karadeniz ekibinde kafilede, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Peres ve Edin Visca yer almazken, uzun süredir tedavileri devam eden Dorukhan ve Serkan Asan da kamp kadrosunda bulunmuyor.

4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Karadeniz ekibi, son dönemde Sivasspor deplasmanlarında istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, rakibine konuk olduğu son 4 maçı da kazanamadı. Bordo Mavililer, bu süre içerisinde 1 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti.

Bordo-Mavili ekibin tarihindeki ilk Hırvat teknik direktör olan Nenad Bjelica, ayağının tozuyla Trabzonspor’un Şamil Ekinci Müzesi’ni gezdi. Kulübün geçmişi hakkından bilgi alan teknik adam, sonrasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Akyazı Stadyumu’na geçti. Hırvat teknik adam, hedefleri ve planları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor’u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler.”

‘Bize zaman tanısınlar’

Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim.”

PİRLO: TEKLİFİ REDDETTİM ÇÜNKÜ…

Adı bir dönem Trabzonspor ile anılan Fatih Karagümrük’ün hocası Andrea Pirlo, Fırtına’nın teklifini neden reddettiğini açıkladı. İtalyan teknik adam, “Şu an gördüğünüz üzere buradayım. Sezon sonuna kadar da burada olacağım. Trabzonspor’un teklifinden dolayı teşekkür ederim. Kendi etik anlayışıma göre karşı taraftan aldığım teklifi kabul etmedim” şeklinde konuştu.