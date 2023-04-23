Trabzonspor’un yeni hocası mesajı verdi: Mücadele etmeyen kalmayacak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ramazan Bayramı biter bitmez takımla çalışmalara başlayacak. Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, ligin31’inci haftasını BAY geçecek. 32’nci haftada Konyaspor’un konuğu olacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başlamak üzere 24 Nisan Pazartesi günü toplanacak.

Trabzonspor’da buruk bayram

Fırtına, Sivasspor’a 4-1 mağlup olarak 6 ayı geçen deplasman şanssızlığını kıramadı. Ramazan Bayramı’na buruk giren Bordo Mavililer, bayramın bitimiyle topbaşı yapacak. Karadeniz ekibinin yeni hocası Nenad Bjelica, lig bitmeden takımın kötü gidişatını durdurmak istiyor. Trabzon, 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi.

“MÜCADELE ETMEYEN TRABZONSPOR’DA KALMAYACAK”

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Sivasspor’a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından oyuncularına mesaj verdi. Hırvat çalıştırıcı, ligin geri kalan bölümünde hangi oyuncularla gelecek sezona devam edeceklerini belirleyecek. Süper Lig’de, bu sezon oynadığı 29 maçta üst üste aynı kadroyla sahaya çıkamamanın sıkıntılarını yaşayan ve bir türlü kadro istikrarını yakalayamayan Karadeniz ekibinde Avcı’nın da gündemi aynıydı.

Avcı, çözüm bulamamıştı

Trabzonspor’un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, devre arasında, “Bireysel performansları artmayan oyuncular var. Gerekirse altyapıdan oyuncular oynatırım” diyerek takımına ciddi mesajlar verse de sorunu çözemeden takımdan ayrılmıştı. Bordo-Mavililer’in, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica da,DG Sivasspor maçı sonrası aynı soruna parmak basarak oyuncularına net mesajlar verdi.

‘Motivasyon önemli’

Hırvat teknik adam, “Ligin geri kalan bölümünde oynayacağımız maçlar var. Sıkıntıları ve sorunları çalışarak çözeceğiz. Bu kısa sürede halletmek kolay değil. Zamana ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçlarda ortaya koyulacak performanslar bizim için belirleyici olacak. Önümüzdeki sezon kimlerle devam edeceğiz. Kimlerin motivasyonu var. Bunları değerlendireceğiz” diye konuştu.

Gaziantep’le Markovic görüşmesi

Bordo-Mavililer’de yönetim içinde Lazar Markovic’in bonservisinin alınması gerektiği konuşuluyor. Bjelica’ya konu hakkında fikir sunulup hocanın kararı sorulacak. Hırvat teknik adam, Markovic’in yanı sıra kalmasını istediği farklı oyuncularla ilgili de raporu kısa süre içinde yönetime sunacak.