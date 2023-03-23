Trabzonspor’un yıldızlarına teklif yağıyor! Yeni yönetimin yol haritası hazır

Trabzonspor, yönetim anlamında değişim sürecine hazırlanıyor. Ertuğrul Doğan, başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayarken takımda da bir kadro değişimi kapıda…

TRABZONSPOR’DA TEMPO ARTTI

Karadeniz ekibi, Milli ara sonrası Akyazı’da Kayserispor’la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Orhan Ak, antrenman temposunu her geçen gün artırırken, taktik çalışmalara Milli oyuncuların dönmesiyle birlikte önümüzdeki hafta başlanacak.

Öte yandan tedavi sürecini tamamlayan ve Riva’da A Milli Takım’la idmanlara çıkan Dorukhan Toköz, yarın Trabzon’a gidecek.

UĞURCAN ÇAKIR’IN ELDİVENİ BARTIN’DA

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası sonrasında Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’ın açık artırma ile 765 bin TL’ye satılan eldivenleri Valilik binasında sergileniyor. Kampanyadan elde edilen gelir, faciada hayatını kaybeden madenci ailelerine gönderildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Tüm Trabzonspor camiasına, yönetimine ve kalecimiz Uğurcan Çakır’a çok teşekkür ediyoruz. Eldivenlerimizi Valilik binamızda sergiliyoruz” dedi.

YÖNETİM LİSTESİ NETLEŞİYOR

Divan kuruluna geçtiğimiz hafta verilen yeni yönetim listesinde; Zeyyat Kafkas, Kemal Ertürk, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Ahmet Beşir, Coşkun Öztürk ve Faruk Hacıhaliloğlu’nun isimleri yer almıştı. Ertuğrul Doğan’ın kesinleşen yönetimi bugün belli olacak. Listeye girecek diğer 7 kişiden 5’i büyük oranda netleşti. Nevzat Kaya, Birhan Emre Yazıcı, Serkan Kılıç, Taner Saral ve İbrahim Şahinkaya’nın, Doğan’ın ekibinde olacakları öğrenildi.

ERTUĞRUL DOĞAN YARIN GİDİYOR

Trabzonspor’un 18. başkanı olacak Ertuğrul Doğan, seçim öncesi yarın şehre gidecek. Burada kurullar ve farklı derneklerle görüşecek olan Doğan, bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Genel kurul nedeniyle 3 gün Trabzon’da kalacak Doğan’ın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde futbolcularla da görüşmesi bekleniyor. Bordo-Mavili kulübün yeni başkanı, her zamankinden fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduklarını belirtirken, tüm camiaya birlik-beraberlik mesajları verecek.

İŞTE FIRTINA’NIN YOL HARİTASI

Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan, kısa ve orta vadeli planlamasını yaptı. Ay sonuna kadar ödenmesi gereken 16milyon Euro’nun büyük bölümünü bulan Doğan, zamanının önemli kısmını sponsorluk görüşmeleri ve gelir getirecek projelere ayırıyor. Kongreye kadar takım Orhan Ak’a emanet edilirken, yeni hoca seçimin ardından netleşecek. 38 milyon Euro olan güncel kadro maliyeti, yeni sezonda 25 milyon Euro seviyelerine çekilecek. Oyuncu satışından en az 20 milyon Euro hedefleniyor. Transferde genç ve satış potansiyelli isimlere yönelecek olan Trabzonspor, takımın yaş ortalaması düşürmek istiyor. Altyapıyla ilgili hali hazırda ciddi adımlar atılırken, öz kaynak düzeninden yeni yıldız adayları vitrine çıkacak.

Tek liste ile seçime girecek olan Ertuğrul Doğan, hem ekonomik hem de sportif açıdan izleyeceği yol haritasını belirledi. İlk etapta acil ödemelerin yapılması gerekiyor. Ay sonuna kadar oyuncu alacakları, maaş ödemeleri, bonservis taksitleri ve vergi borçları için 16 milyon Euro bulunmalı. Doğan, bu rakamın önemli bölümünü toparladı. Zamanının büyük bölümünü sponsorluk görüşmeleri ve gelir getirecek projelere ayıran Ertuğrul Doğan, ekibiyle yoğun mesaide. 16 milyon Euro’nun ardından sezon sonuna kadar 15 milyon Euro’luk daha kaynak yaratılması gerekiyor.

Stattan 5 milyon Euro

Stat sponsorluğu konusunda son aşamaya gelen yeni yönetim, buradan yıllık 5 milyon Euro kasaya koyacak. Ara transferde ayrılan oyuncuların ardından güncel kadro maliyeti senelik 38 milyon Euro. Bu rakam, yeni sezonda 25 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yaz döneminde oyuncu satışından en az 20 milyon Euro kazanç hedefleniyor. Değerini bulacak hemen her isim için kapılar açık. Bu konuda menajerler şimdiden çalışmalara başladı.

Gençlere şans verilecek

Transferde bu sezonun aksine genç ve gelecekte satış potansiyeli olan isimlere yönelmeyi düşünen Trabzonspor Yönetimi, takımın yaş ortalamasını düşürecek. Altyapı için daha önce Avrupa’nın en önemli firmalarından Double Pass ile anlaşan Bordo-Mavililer, planlamayı aynen devam ettiriyor. 2018’de olduğu gibi öz kaynak düzeninden yeni yıldız adaylarını vitrine çıkartmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, farklı takımlara kiralık gönderdiği genç isimlere de şans verecek.

Avcı’nın dönme ihtimali yok

Teknik direktör konusu seçim sonrası netleşecek. Pazar günkü kongreye kadar takımı Orhan Ak çalıştırmaya devam edecek. Sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısında hoca gündemi masaya yatırılacak. Ak’ın, nisan ayının başındaki Kayserispor ve kupadaki Ankaragücü maçlarına çıkma ihtimali yüksek. Abdullah Avcı’nın yeni sezonda geri dönmesi ise mümkün değil. Yönetimin böyle bir planı olmadığı gibi Avcı’nın da kısa vadede Trabzonspor’u çalıştırma planı yok.

YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR

Trezeguet ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi’ye İtalya’dan, Bartra ve Maxi Gomez’e ise İspanya’dan teklifler var. Vitor Hugo ile Peres’in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı yaşanabilir.

Şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren ve hedeflerinin çok uzağında kalan Trabzonspor’da, ciddi bir kadro değişimi bekleniyor. Kontratları bitecek olan Hamsik, Yusuf Yazıcı, Gbamin, Markovic ve Naci’nin yanı sıra takımdaki pek çok yıldıza teklifler var.

Trezeguet ile Mısır’dan Al Ahly ilgileniyor, Bakasetas’ı Bundesliga’dan Wolfsburg istiyor. Enis Bardhi’ye İtalya’dan, Marc Bartra ve Maxi Gomez’e ise İspanya’dan teklifler var. Brezilyalı oyuncular Vitor Hugo ile Peres’in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Her iki oyuncu için bazı kulüpler şimdiden devrede.

Trabzonspor Yönetimi, tekliflerin durumuna göre yıldızlarla ilgili kararını verecek. Öte yandan 2-3 senedir Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür de bu kez satılabilir.