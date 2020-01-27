Trae Young 8 numara giydi, Kobe Bryant’ın rekoruna ortak oldu

Atlanta Hawks‘ın 21 yaşındaki genç yeteneği Trae Young, hayatını kaybeden Kobe Bryant’ı anmak için sahaya Kobe’yle efsaneleşen 8 numaralı forma ile çıktı. Young, Hawks‘ın Washington Wizards‘ı 153-133 ile mağlup ettiği gecede 8 numaralı formayla 24 şut kullandı. Bu da Kobe’nin diğer forma numarası 24’e gönderme idi.

Öte yandan 24 şut ile 45 sayı ve 14 asist üreten genç oyuncu, 17 Aralık 2006’daki Kobe Bryant’ın performansından bu yana 25’ten az şut kullanarak 45 sayı ve double-double yapan ilk oyuncu oldu.

Maç sonrası kaderin bu cilvesinin altını çizen Trae Young, ‘Kobe bu akşam benimleydi‘ şeklinde bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Can’t make this up… He was with me tonight https://t.co/uvse4bMpuK — Trae Young (@TheTraeYoung) January 27, 2020

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