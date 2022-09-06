‘Trafik cezalarından alınan paralar, trafik güvenliğine harcanmalı’

Bir türlü önüne geçilemeyen trafik kazaları için yeni bir öneride bulunan Trafik Uzmanı Dr. Mühendis Suat Sarı, “Trafik cezalarından alınan paralar, trafik güvenliğine harcanmalıdır” dedi. Sarı, son 10 yılda yaşanan trafik kazalarında ölenlerin sayısının 55 bin kişi olduğunu belirterek, ülkeye olan maliyetinin ise 73 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ümit TÜRK

İBB İYİ Parti Grup sözcüsü ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Mühehdis Suat Sarı, özellikle yaz aylarında onlarca otobüs, kamyon, treyler, TIR’ların sebebiyet verdiği ölümlü kazaların meydana geldiğini hatırlatarak, “Devlet yetkilileri kazanın sorumlularını bulmak yönünde ve taziye mesajları yayınlamak ile günü geçiriyorlar. Oysaki ana sorun eğitimsiz ve hiç dinlenmeden 12-18 saat araç süren sürücülerden kaynaklanıyor.” dedi.

Ülkede yoğun bir otoyol ve bölünmüş yol yapım hamlesi olduğunu, ancak ne otoyollarda ne de diğer yollarda sürücülerin dinleneceği standartlarda hiçbir dinlenme ünitesinin bulunmadığına dikkat çeken Dr. Sarı, “Buna daha çok mesai ile daha az sürücü ile ücret takviyesi teşvik edilince, yollarda uykusuz sürücülerden kaynaklanan kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu paradigma yıllarca böyle gelmiş böyle gidiyor” diyen Sarı, son 10 yılda trafik kazalarına ilişkin şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

– Son 10 yılda trafik kazalarında 55.5923 kişi öldü , 3 milyon 778 bin kişi yaralandı. Yaralılardan yaklaşık 400 bin adedi engelli olarak hayatını sürdürüyorlar.

– İçişleri bakanı, 2019 yılında trafik kazalarının ülkemize ekonomik maliyetini 55 milyar TL olarak açıkladı. Bu ise 7.3 milyar dolar demek, Yani son 10 yılda Türkiye’deki trafik kazalarının ekonomik maliyeti 73 milyar dolar.

– Türkiye’de kullanılan araçların%60’ı ithal. dolayısı ile kazalar sonucu hurda olan araçlar yerine ülkenin milyonlarca dövizi yeni araç ithaline gidiyor.

– Hükümet ise 2022 bütçesinde oluşacak açıkların vergi ve trafik cezaları ile kapatılmasını amaçlıyor.

– Sürücülere 2021 yılında 19 milyon 491 adet ceza kesildi. Her yıl yaklaşık 1 milyar dolar trafik cezası kesiliyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI YÜZDE 50 AZALIRDI

Gelişmiş ülkelerin, trafik cezalarından gelen tutarların büyük bir bölümünü trafik güvenliğine harcadığını belirten Sarı, “Başta ana okulları ve ilköğretim okullarına ve yerel yönetimlere trafik eğitim bütçesi gönderiyor. Bununla ilgili öğretmenler yetiştiriyorlar. Trafik cezalarından toplanan bedeller, trafik güvenliğine harcansaydı bugünkü ölü ve yaralı sayısı en az %50 azalırdı.” dedi.

Almanya’dan örnekler veren Sarı, “Türkiye’den 2 kat fazla araç var. Almanya’da Türkiye’deki trafik kazalarının yarısı kadar ölüm meydana geliyor. Çünkü Almanya trafik kültürünün sosyolojisini 50 yıldır uyguluyor.” dedi.

“Meydana gelen kazaların sorumlusu olan, gerekli tedbirleri almadıkları ve ihmallerinden dolayı içişleri ve ulaştırma bakanları istifa etmelidir” diyen Sarı, çözümün, otoyol ve bölünmüş yollara 50 km de bir sürücü dinlenme üniteleri tesis ederek, dinlenildiğini kameralar ve yüz tanıma sistemi ile denetlemekten geçtiğini söyledi.