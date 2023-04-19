Trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi.

METRELERCE SAVRULDU

Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipte bulunan polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)