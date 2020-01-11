Trafikte faciaya ramak kala! Arka koltuktan düştü ve…

Hindistan’ın Kerala eyaletinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun, trafikte hareket halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola düştüğü görüldü.

Yola düşen çocuğu fark eden trafikteki diğer sürücüler hemen durdu. Çocuğun düştüğü araçtan inen bir kişi yerdeki çocuğu kucağına alarak, otomobile taşıdı.

‘HERKES BU KADAR ŞANSLI OLMAYACAK’

Olayın görüntüleri ilk olarak 26 Aralık’ta sosyal medyada paylaşıldı, ancak ülkedeki bir polis memuru görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşarak, “Çocuk güvenlik kilidi ve çocuk güvenlik koltuğu, çocuklarla seyahat ederken önem teşkil ediyor. Tüm kapıların düzgün kapatıldığından ve çocuk güvenlik kilidinin açık olduğundan emin olun. Tüm çocuklar, bu videodaki çocuk kadar şanslı olmayacak” uyarısında bulundu. (DHA)