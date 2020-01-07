Trafikte kan donduran olay! Kamerayı açıp kurşun yağdırdı!

Yazan:
Alaturka Online
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Meksika’nın ABD sınırında yer alan Ciudad Juárez şehrinde 22 Aralık’ta gerçekleşen olay, görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan videoda bir adam, öndeki aracın trafik ışıklarında durması sonrası silahıyla birlikte aşağıya iniyor.

Hızla kamyonetin yanına giden adam, camdan içeri seri şekilde ateş ediyor. Kurşunların bitmesiyle kendi aracına dönen adam, görüntüleri kaydeden arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaşıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, olayda kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, gözaltına alınan herhangi bir şüpheli bulunmadığını vurguladı.

José Carlos Molina.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise, kanlı olayı gerçekleştiren kişi José Carlos Molina. Söz konusu iddialarla birlikte paylaşılan fotoğraflarda Molina’nın tutuklandığı görülüyor.

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