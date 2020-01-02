Trajikomik ‘acil toplanma’ alanları görenleri şaşırttı

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, her sarsıcı yer hareketinin ardından ‘afet ve acil durum toplanma alanları’nın durumu akıllara geliyor. Son olarak Antalya’da iki toplanma alanı görenleri şaşkına çevirdi.

Her gün yüzlerce hastanın kullandığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki acil toplanma yeri, etrafı demir bariyerle çevrili bir ağacın etrafı olarak gösterildi.

Yaklaşık 8 metrekareden oluşan alanın yanı sıra, Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki Antalya Kültür Sanat (AKS) Merkezi ile yanında yükselen iş merkezi arasında 15 metrekarelik bir toplanma alanı bulunuyor.

ÖNEMLİ OLAN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN METREKARE ORANI

Belediyelerin toplanma alanı olarak gösterdiği, afet ve acil durum müdürlüklerinin onay verdiği alanları değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, bu alanların herhangi bir afet sonrasında insanların kendilerini güvende hissedebileceği, yakınları ile haberleşebileceği, yakın çevresindeki insanlarla buluşabileceği ve her türlü yaşamsal ihtiyacını giderebileceği alanlar olması gerektiğini söyledi.

Su, tuvalet ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecek alanların toplanma alanı olarak seçilmesi gerektiğini savunan Balcı şunları söyledi:

“Antalya’da 19 ilçede 967 acil toplanma alanı belirlenmiş. Ama önemli olan sayı değil, kişi başına düşen metrekaredir. 4 ya da 5 ilçemizde kişi başına metrekare sayısı yeterli değil. Kişi başına en az 2 metrekare düşmesi gerekmektedir.”

‘YÜKSEK BİNALARIN YANINDA TOPLANMA ALANLARI KURULAMAZ’



Antalya’daki söz konusu iki alanın da bu toplanma yerlerine uygun olmadığını vurgulayan Balcı, belirlenen birçok yerin aynı durumda olduğunu ifade etti. ‘Afet ve acil durum toplanma alanları’nın belediye, AFAD ve meslek odalarıyla beraber belirlenmesi gerektiğini söyleyen Balcı, “Bir yerin sadece acil toplanma alanı ilan edilmesi yetmiyor” dedi.

“Şu anda önünde bulunduğumuz Cengiz Toytunç Caddesi’ndek yer trajikomik bir alan olmuş. Böyle bir yer olamaz, olmamalıdır. Kaç insan burada toplanabilecek. Toplanan insanlar burada hangi ihtiyaçlarını giderecek, bunları sorgulamak lazım” diyen Balcı, bu alanların nasıl belirlendiğini yetkililerin açıklaması gerektiğini, yüksek binaların yanında bu alanların oluşturulması gerektiğini söyledi.

OKULLARIN BAHÇELERİ YETERİ KADAR ALANA SAHİP



İMO olarak tüm okulların bahçeleriyle birlikte afet toplanma alanları ilan edilmesini önerdiklerini dile getiren Balcı, okul bahçelerinin yeteri kadar alana sahip olduğunu düşündüklerini söyledi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ON BİNLERCE TOPLANMA NOKTASI VAR

Eylül 2019’da yaşanan İstanbul depreminin ardından, ‘afet ve acil durum toplanma alanları’nın durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD’ın sürekli olarak yayımlanmaktadır” demişti. (DHA)