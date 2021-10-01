Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını güncelledi

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Trakya Birlik), yüzde 40 yağlı ayçiçeği için 5 bin 100 TL olarak açıkladığı ön alım fiyatını, 5 bin 400 TL olarak güncelledi. Birlikten yapılan açıklamada, fiyatın belirlenmesinde gerek iç gerekse dış piyasadaki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Trakya Birlik, 14 Ağustos’ta yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ön alım fiyatını ton başına 5 bin 100 lira olarak açıklamıştı. Aradan geçen 16 günün ardından birlik yönetim kurulu bugün yeniden toplanarak söz konusu fiyatı güncelleme kararı aldı.

Birliğin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iç ve dış piyasadaki yukarı yönlü fiyat hareketleri göz önüne alınarak, yüzde 40 yağlı ayçiçeği için yeni fiyatın ton 5 bin 400 lira olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bilindiği üzere 14.09.2021 tarihinde yönetim kurulumuzca ayçiçeği avans fiyatlarımız yüzde 40 yağlı baz ürün için 5 bin100 TL/Ton, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 5 bin 406 TL/Ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı 5 bin 865 TL/ton olarak belirlenmişti.

* Birliğimizce avans fiyatın açıklanmasını müteakip, gerek iç gerekse dış piyasada yukarı yönlü fiyat hareketleri gözlenmiştir. Yönetim Kurulumuzca 01.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, halihazırda mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak, hasadın ilk gününden bugüne büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini birliğimize teslim eden tüm ortaklarımız için, yüzde 40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı 5 bin 400 TL/Ton olarak belirlenmiş olup, yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 5 bin 724 TL/Tona ve yüzde 50 yağ oranlı ürün için 6 bin 210-TL/Tona tekabül etmektedir.

* Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır.

“MÜSPET KAR ORTAKLARA TAKDİM EDİLECEK”

Açıklamada, belirlenen ön alım fiyatları ilk günden bugüne kadar ürün teslim eden tüm ortaklara teslimatları için geçerli olacağı belirtilerek, “Takip eden süreçte 2021/2022 iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve birliğimizce elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel prensiplerinden olan risturn (kar payı) dağıtım esasları çerçevesinde ortaklarımıza takdim edilecektir. Belirlenen ön alım fiyatının ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi. DHA

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