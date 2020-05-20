Trakya'da 14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi

EDİRNE (AA) – Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce çocuk bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.

Çoğunluğu aileleriyle sokaklarda özgürce dolaşan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Kimi bisiklete bindi, kimi top oynadı, kimi ise parklarda eğlendi.

Babasıyla parka gelen Duru Savaş (5) eve dönme saati gelene kadar parkta oyun oynayacağını belirtti.

Sıkıldığını ama virüsten korunmak için evde kaldığını ifade eden Duru Savaş, "En çok salıncağa binmeyi özledim" dedi.

Duru'nun babası Doktor Emrah Savaş da salgının kontrol altına alınmasında kısıtlamalara uyulmasının çok faydası olduğunu ifade etti.

Uzun süredir evde olan çocuklara kısıtlamaların belirli süreler kaldırılmasını desteklediğini ifade eden Savaş, "Kızımı parka getirdim, hem temiz hava alacak hem de doyasıyla oyun oynayacak. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

– Kırklareli

Kırklareli'nde de birçok çocuk saat 11.00'den itibaren anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanlara gitti.

Özellikle Festival Alanı ile İstasyon Caddesinde gezinen çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçiriyor. Bazı çocuklar balon ve uçurtma uçururken bazıları ise voleybol ile basketbol oynadı.

Maske taktıkları gözlenen çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

– Tekirdağ

Tekirdağ'da da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.