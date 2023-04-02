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1 Nisan 2023
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Trakya’da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

Alaturka Online
Alaturka Online

Edirne’de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu’nda iki sandıkta oylarını kullandı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, seçimlerin Bulgaristan’da ve Türkiye’de oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan’da artık hükümetin kurulması gerektiğini belirten Güneş, “Umarım bu seçimden sonra hükümet kurulur ve uzun soluklu olur. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. İki ülke içinde seçimler hayırlı olsun” dedi.

Oyunu kullanan vatandaşlar da seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.


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KIRKLARELİ

Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, AA muhabirine, Bulgaristan’da hükümetin kurulamaması üzerine yeniden seçime gidildiğini söyledi.

Beşinci kez gerçekleştirilen erken genel seçimler kapsamında sandık başında olduklarını ifade eden Ateş, “İnsanlarımızda biraz yorgunluk var tabii ama onların vazgeçmeyeceğine inancımız tam. Onun için herkesi tekrardan sandığa davet ediyoruz.” dedi.

Bu kez hükümetin kurulacağına inandıklarını dile getiren Ateş, “İnşallah seçimler hayırlı olur. Bu seçim şunun için önemli, yurt dışında yaşayanlar için gittikçe sorunlar artıyor. Bu sorunların biraz azalabilmesi için koalisyonun biran önce kurulması lazım ve koalisyonda yer almamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da da 50.Yıl Ortaokulu’nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini aktaran Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. (AA)

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