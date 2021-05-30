Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında denetimler sürüyor

EDİRNE (AA) – Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadelede, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla geçilen kademeli normalleşmede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Edirne'de polis ekipleri, denetim yapıyor.

Ekipler, işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kent genelinde Meriç ve Tunca Nehri kenarındaki mesire alanları kapalı tutuluyor. Mesire alanlarında Edirne Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Kırklareli'nde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturdukları denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yapıyor.