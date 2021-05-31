Trakya'da kitaplar hükümlü ve tutuklular için kurulacak kütüphanelere bağışlandı

EDİRNE (AA) – Trakya'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" Protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Edirne Adliyesi'nde düzenlenen kampanya kapsamında, kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri standı ziyaret etti.

Vali Canalp, kitap bağışı kampanyasının önemine değinerek, "Ümit ediyorum ki bu kitaplar mahkumlarımızın bilgi seviyelerini yükseltmelerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır." dedi.

İlk kitap bağışını Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ın yaptığı kampanyaya Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Barosu da destek verdi.

– Kırklareli

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca ise İstasyon Caddesi'nde kitap bağışlarının kabul edildiği stant oluşturuldu.

Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, kitap okumanın, bilgilenme ve bilinçlenmenin en önemli aracı olduğunu söyledi.

Okumanın birçok yararının olduğunu ifade eden Kocakundakçı, daha iyi bir yurttaş olmak için kitap okunması gerektiğini kaydetti.

Bu projelerin önemli olduğuna değinen Kocakundakçı, "Cezaevlerinde oluşturulan kütüphaneleri önemsiyoruz. Biz de bu konuya destekçi olacağız." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Kürşat Oğuzhan Türkalp ise hükümlülerin suçtan uzaklaşmaları açısından kütüphanelerin önemli bir etken olacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Kocakundakçı, Türkalp, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile katılımcılar, kitap bağışında bulundu.

Tekirdağ'da da Valilik önünde kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, 16 gün boyunca vatandaşların, kurulan stantlara ve adliyelere kitap bağışında bulunabileceğini ifade etti.

Özcan'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve İl Müftüsü İsmail İpek de kitap bağışında bulundu.