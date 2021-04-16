Trakya'da Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da devam ediyor

EDİRNE (AA) – Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması iftardan sonra da sürüyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı uygulama alanına gelenler, tercihleri doğrultusunda aşılanıyor.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de Sinovac ve BioNTech aşılarının yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Aşılama işleminin her gün 24.00'e kadar sürdüğünün altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında iftar sonrasında vatandaşlarımız rahatlıkla gelip aşılarını olabilirler. Tabii ki kendilerine tanımlanmış, aşı hakkı olan kişileri aşılıyoruz. Ayrıca BioNTech 6 dozluk, 6 kişilik fakat hiçbir şekilde zayi olmuyor.

Eğer bir kişi randevu alıp gelmezse biz yerine başka bir kişiyi çağırarak aşısını yapıyoruz. Vatandaşlarımız korkmadan, çekinmeden randevularını alıp gece 24.00'e kadar bize başvurabilirler."

– Köylere gidilip aşılamalar yapılıyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla AFAD ile aşı randevusu alamayan yaşlıları tek tek aradıklarını belirten Yıldırım, "Evlerine, köylerine kadar giderek aşılama yaptık. O yüzden de vatandaş memnuniyetimiz oldukça yüksek durumda. Biz kendilerinden randevularını almalarını, gece 24.00'e kadar gelmelerini rica ediyoruz." dedi.

Aşı olanlardan Nuray Gürocak da hastalığı geçirdiğini dile getirerek, "Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. İnşallah iyi olacak. Oruç tuttuğum için iftardan sonra gelmeyi tercih ettim. O yüzden akşam geldim." diye konuştu.

Ömer Çelik de salgına karşı herkesin aşısını olması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çelik, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oruç tutuyorum, iftardan sonra gelmeyi tercih ettim." dedi.

– "Orucumu açarak koşa koşa geldim, aşımı oldum"

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı Kırklareli'nde iftar sonrasında da aşılama yapılıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tercihe göre BioNTech ya da Sinovac aşıları uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Aşılama çalışmalarının gece gündüz demeden yapıldığını ifade eden Cerit, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hastanelerimizde gece saat 24.00'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." şeklindeki açıklamasının ardından aşılama duyarlılığının arttığını kaydetti.

Aşı olanlardan Gülseren Gürlemiş, salgının sona ermesi için aşılamanın önemli olduğunu belirtti.

Aşılamanın akşam da sürmesinin çok iyi bir karar olduğunu söyleyen Gürlemiş, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız bu süreçte canla başla çalışıyorlar, canlarını ortaya koyuyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Bugün oruçluydum, duydum ki aşılama çalışmalarının iftardan sonrada devam ettiğini.

Orucumu açarak koşa koşa geldim, aşımı oldum. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden."

– "Aşılanan ağır ağrılar çekmiyor"

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde de aşılama sürüyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Bakanlığın kriterleri doğrultusunda gece 24.00'e kadar aşı çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Kalkan, vatandaşların iftardan sonrada gelip rahatlıkla aşılarını olabileceklerini ifade ederek, "Aşı konusuna herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Aşı olanların bu salgını daha rahat atlattığını görüyoruz. Aşı olanlar ağır ağrılar çekmiyor. Aşıyla yoğun bakımlara düşme oranının da azaldığını gördük. insanlar aşı olduktan sonra salgına yakalansa da hafif geçiriyor. Aşının faydasını vatandaşlar yaptırdıkça görüyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Edirne’de 167 bin 292, Kırklareli'nde 134 bin 260, Tekirdağ’da da 272 bin 934 aşılama yapıldı.