Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi

EDİRNE (AA) – Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim.

Edirne sokaklarında, izinli olarak işlerine gidenlerin dışında kimse bulunmuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı noktalarda denetimlerini sürdürdüğü kentte, temizlik işçileri de cadde ve sokakları temizledi.

Kırklareli'nde de cadde ve meydanların sakin olduğu gözlendi.

Geçen haftalara göre hava sıcaklığının yükselmesi ile hareketliliğin biraz daha artmaya başladığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zaman zaman denetimde bulunuyor.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığı görüldü.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridinin de sakin olduğu gözlendi.

Güvenlik güçleri kısıtlama çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.