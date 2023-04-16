52.3 F
Los Angeles
16 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemTrakya’dan giriş yaptı: Sağanak yağış geliyor

Trakya’dan giriş yaptı: Sağanak yağış geliyor

Alaturka Online
Alaturka Online

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; Trakya bölgesi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamada, “Yapılan on değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyota gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ (Malkara, Hayrabolu, Muratlı Sarköy) ve Edirne’nin güneyi (İpsala, Keşan, Enez, Uzunköprü, Meriç) ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.(DHA)

Gündem
Önceki haber
Lojmanı olmayan cami yıllardır imamsız
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,458BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States