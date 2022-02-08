Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı…

2021-22 sezonu ara transfer döneminin son günü geldi. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir zaman kala takımlara son takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş sezonlara kıyasla sessiz geçen, 12 Ocak 2022 tarihinde başlayan ara transfer sezonunun son gününde takımlar, anlaştıkları futbolcularla sözleşme imzalayabilecek.

Sezonun ikinci yarısına takviyelerle güçlenerek girmek isteyen ekipler transfer çalışmalarına bugün itibariyle sonlandıracak. Fırsat transferi yapmak isteyen takımlar gün içerisinde imzaları atamazsa, transferler sezon sonuna kalacak.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF kararına göre, 2021-22 Futbol Sezonu ara transfer ve tescil dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.

FENERBAHÇE SOL BEK TRANSFERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe‘de önceliğin verildiği sol bek transferi yine gerçekleşmedi… Yabancı kontenjanını boşaltan ve Ghislain Konan ile Felipe Jonathan için atağa kalkan sarı-lacivertliler, yüksek ücret krizine takıldı. Fener’in Santos’a Jonatan için yaptığı 2 milyon Euro’luk teklif reddedildi. Brezilya temsilcisi, 7 milyon Euro talep edince Fenerbahçe geri adım attı. Sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcu için yeniden temasa geçilecek.

Fildişili sol bek Ghislain Konan ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, darbeyi menajerden yedi. Senegalli sol bekin temsilcisi 2.8 milyon Euro imza parası talep etti. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası için bu transferde sonuca ulaşamadı. Reims kulübüyle 1.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan yönetim, Konan’ı elden kaçırmak istemiyor. Sezon sonunda transferin bitmesi olası gözüküyor.

YENİ SEZONDA YABANCI SORUNU

Fenerbahçe’de sezon başı yapılan kadro mühendisliği hatası gelecek sezonda etkisini gösterecek. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanını boşaltma konusunda yoğun mesai harcamak zorunda kalacak. Gelecek sezon yabancı sayısı 12’ye düşecek. 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertli takımın Samatta, Meyer, Lemos, Allahyar ve Caulker olmak üzere 5 futbolcusu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor. Rossi ve Sosa’yla yeni anlaşma yapılmayacak ve yabancı sayısı 16 olacak.

GALATASARAY PENA’NIN BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Alanyaspor maçında ilk sınavını veren Galatasaray’ın İspanyol eldiveni İnaki Pena, başarılı kurtarışlarıyla göz doldurdu. 4 kurtarışla 1 puanda önemli rol oynayan 22 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılıların bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri oldu.

Muslera da bu sezon bir maçta 4 kurtarışa imza attı. Pas yüzdesi yüksek olan Pena, sarı-kırmızılılarda “Muslera’nın veliahtı” olarak değerlendirilmeye şimdiden başladı.

“BONSERVİSİNİ ALALIM”

Galatasaray yönetimi, Pena’nın aynı performansı ligin kalan bölümünde de göstermesi durumunda Barcelona ile genç file bekçisinin bonservisi konusunda görüşme yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Katalan kulübünden onay çıkması halinde Pena’nın bonservisini almayı ve tıpkı Muslera’da olduğu gibi uzun yıllar kaleci sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu konuda Domenec Torrent, Barcelona’yla olan iyi ilişkilerini kullanmaya çalışacak.

Pena’nın Alanyaspor maçında performansı

Kurtarış: 4

Pas: 38

İsabet Oranı: %71

Uzun Pas: 23

CICALDAU VE MORUTAN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezon başında transfer edilen Cicaldau ve Morutan büyük hayal kırıklığına neden oldu. 6.5 milyon Euro’ya transfer edilen Cicaldau, Alanya’da sadece 9 isabetli pas yapabildi. Bonservisi için bonuslar hariç 4.1 milyon Euro ödenen Morutan ise son 8 dakikada oyuna girerken 9 kez topla buluşabildi.