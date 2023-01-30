Transferde bombalar patlıyor! ( 30 Ocak Pazartesi ) Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da sıcak gelişmeler…

CAMPOS’A KİRALIK FORMÜLÜ
Bu doğrultuda Aslan, Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna forması giyen Omar Campos’u listesine eklemişti. 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi yüksek gelince, transfer sezon sonuna kaldı. Ancak sol bekte transfer gerçekleşmezse genç oyuncu için yeniden nabız yoklanacak. Zorunlu satın alma maddesi ile Campos’un sezon sonuna kadar kiralanması gündemde yer alıyor. (Fanatik)
BEŞİKTAŞ’TA ÖNCELİK ÖNLİBERO
Kara Kartal’da Vincent Aboubakar transferinin ardından gözler, ön libero takviyesine çevrildi. İdareciler, Şenol hocanın talebi doğrultusunda Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic, ABD’den MLS ekibi Philadelphia’dan Jose Martinez ve Fransız Valenciennes’den Mohamed Kaba isimleri üzerine yoğunlaştı. (Fanatik)
SÜRPRİZ BİR TALİP DAHA!
Galatasaray’da artık kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt’a bu kez Hollanda’dan talip çıktı. PSV Galatasaray’ın 32 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istiyor. Hollanda kulübü deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. Aanholt için teklif gelirse Sarı-Kırmızılı takım bedelsiz bırakmak istiyor. (Hollanda basını)
TRABZONSPOR’DA İKİ YILDIZ GİDİYOR
Maaş bütçesini 41 milyon Euro’dan 39 milyon Euro seviyesine çeken Trabzonspor Yönetimi, ara dönemde bu rakamı 30-32 milyon Euro’lara indirmek istiyor. Transferin bitmesine 10 gün kalırken, Enis Bardhi ve Djaniny’ye hafta içinde resmi teklif gelmesi bekleniyor. Her iki futbolcuyla da pek çok kulüp ilgilenirken, Bordo Mavililer’in hedefi, satıştan en az 6-7 milyon Euro kazanmak. Öte yandan kiralık olarak da en az 3 ismin gönderilmesi planlanıyor. (Fanatik)
FOFANA’DA KIRAN KIRANA PAZARLIK
Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği David Fofana, Cim Bom’un golcü listesinde üst sıralarda. Aslan’ın uzun yıllar faydalanmayı planladığı Fildişili futbolcu için vatandaşı ve Cim Bom’un eski oyuncusu Didier Drogba da bir süredir ikna turlarında. Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’dan 1.5 yıllığına kiralama ve satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, kısa süre içerisinde şartları yeniden değerlendirip, yıldız oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyor. (Fanatik)
DIA SABA OLMADI
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen Dia Saba’nın transferden vazgeçtiği ortaya çıktı. Dia Saba, Ankaragücü’yle sözleşme imzalamak için dün (pazar) Ankara’da olacaktı. Dia Saba uçak biletini iptal etti ve Ankara’ya gitmedi. (Ajansspor)
BEŞİKTAŞ’IN HADZIAHMETOVIC ISRARI
Orta sahaya yapılacak transfer için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlılar, listenin üst sıralarında yer alan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile temaslarına devam ediyor. Daha önce 25 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus ve kiralık bir oyuncu teklifi yapan Beşiktaş, yeşil-beyazlıların takastaki futbolcuyu bonservisiyle istemesine olumsuz yanıt verdi. (Sabah)
EMRE BUGÜN İMZAYA GELİYOR
Fenerbahçe, ara transfer döneminde 3. imzayı Emre Demir’e attırmaya hazırlanıyor. Emre’nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu, bugün İstanbul’a gelecek. Fenerbahçe, Oosterwolde gibi Emre Demir ile de 4.5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
BERISHA PİYANGOSU
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında kadroda düşünmemesi sonrası tecrübeli oyuncu Augburg’a kiralamıştı. Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncuyla ilgili Augsburg Sportif Direktörü konuştu. BR24’e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada “Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha’nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var.” ifadelerini kullandı. (Dış basın)
GALATASARAY’DA UZUNI SÜRPRİZİ
Bu sezon oynadığı oyunla taraftarlardan takdir toplayan Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz günlerde transferlerini açıklama başlayan Sarı-kırmızılı kulüp bir yenisini daha bitirmeye hazırlanıyor. Sol kanat için transfer talebinde bulunan Okan Buruk listesinin ilk sırasına Arnavut oyuncu Myrto Uzuni’yi ekledi.
Yetkililer görüşme masasında! Okan Buruk’un istekleri doğrultusunda ilerleyen Erden Timur ve heyeti tecrübeli oyuncu için masaya oturdu. 12 milyon euro serbest kalma bedeliyle kapıyı açan Granada kulübü bu konuda ısrarcı davranıyor. Sarı-kırmızılı heyet İspanyol kulübüne rakamın çok yüksek olduğu ve transferde indirime gitmesini talep etti. Myrto Uzuni ile Galatasaray’ın yanı sıra İngiliz ekibi Leeds United’ın da ilgilendiği ortaya çıktı.