Transferde Fenerbahçe için büyük fırsat! Dünya yıldızlarını bekliyor

Süper Lig’in 22. haftasında bugün Adana Demirspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Lacivertliler’in gündemi bir hayli yoğun.

EVERTON’I REDDETTİ

İngiliz basını, ülkede transferin son gününde Everton’ın, Michy Batshuayi’yi kadroya katmak için girişimde bulunduğunu yazdı. Ancak Belçikalı forvetin, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu vetamamen şampiyonluğa odaklandığını belirterek teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sezon başında Kanarya’ya gelen Batshuayi, 22 maçta 15 gol attı.

KEYLOR NAVAS İNGİLTERE’YE GİTTİ

Altay Bayındır’ın istikrarsız performansı nedeniyle Kosta Rikalı file bekçisi, Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Navas’a birçok teklif gitmesi nedeniyle Sarı-Lacivertliler, Avrupa’da transfer penceresinin kapanmasını bekliyordu. Ancak Premier Lig ekibi Nottingham Forest, transferin son saatlerinde 36 yaşındaki kaleciyi kiraladı.

ONUR BULUT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Onur Bulut ile anlaştığı iddia edilmişti. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç konuyla ilgili açıklama yaptı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut’un Fenrebahçe’ye transferiyle ilgili açıklama yaptı. Koç yaptığı açıklamada, iki kulüp başkanının görüştüğünü söyleyerek, “Eğer futbolcunun menajerleri de yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek. Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de, Kayserispor’un Thiam için Fenerbahçe’ye bir borcu vardı, bunun silinmesi, ikincisi Onur’un sezon sonuna kadar Kayserispor’da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor’a ödenmesi” dedi.

‘İKİ BAŞKAN GÖRÜŞTÜ’

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada futbolcu Onur Bulut’un Fenerbahçe’ye olan transferini değerlendirdi. Koç, “Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, başkanımız Ali Çamlı’yı aradı ve 15 dakika görüşmek istediğini söyledi. Toplantıda her iki Ali başkan da bir görüşme yaptı. Fenerbahçe Kulübü resmi olarak Onur’u transfer etmek istediğini söyledi. Ardından Kayserispor yönetimi de kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı ve bir rakam telaffuz edildi.”

“Sabahında Fenerbahçe bunu kabul ettiğini söyledi. Ardından Onur’un menajerlerini Kayseri’ye çağırdık ve görüştük. Menajerler de olumlu baktılar ve İstanbul’a gittiler. Eğer futbolcunun menajerleri de Fenerbahçe ile yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek. Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de, Kayserispor’un Thiam için Fenerbahçe’ye bir borcu vardı, bunun silinmesi, ikincisi Onur’un sezon sonuna kadar Kayserispor’da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor’a ödenmesi. Bu şartlarda bu işi sonuçlandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKIM ZIYECH BOMBASI

Faslı oyuncu ilk olarak 2016’da Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. O dönemde tüm çabalara rağmen Ziyech, 11 milyon Euro’ya Twente’den Ajax’a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2020’de ise 40 milyon Euro’ya Chelsea’nin yolunu tuttu. İngiliz devi, bu transfer döneminde bombaları peş peşe patlatınca, 29 yaşındaki futbolcu gözden çıkartıldı. Birçok kulübün talip olduğu Ziyech, PSG ile anlaştı. Faslı futbolcu, Avrupa’da transferin son günü olan önceki gün imza için Londra’dan Paris’e gitti.

Ancak Chelsea’nin tam 3 kez yanlış evrak göndermesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. PSG’nin Fransa Futbol Federasyonu’na yaptığı ‘ek süre’ başvurusu da geri çevrildi. Chelsea’de kalmak istemeyen Ziyech’in, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi. Yönetim, şampiyonluk yolunda böylesi bir yıldızın büyük güç katacağı görüşünde. Bu nedenle mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe, Hakim Ziyech için girişimde bulunacak. Faslı oyuncunun gitme şansı olan diğer ülkeler ise transferin bugün biteceği Portekiz ile Rusya…

ISCO TEKLİFİ

Ara transfer döneminde imzadan son anda dönen bir diğer isim ise Isco oldu. İspanyol yıldız, Sevilla ile sözleşmesini feshettikten sonra birçok kulüple görüştü. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun tercihi, Almanya’da sezonun sürpriz performanslarından birine imza atan Union Berlin oldu. Taraflar her konuda anlaştı, Isco için formalar bile hazırlandı. Alman basını, tecrübeli futbolcunun imza için Union Berlin’in kulüp binasına giriş fotoğraflarını paylaştı. Ancak imza görüşmesinde son anda kriz çıktı, transfer suya düştü. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun da Fenerbahçe’ye teklif edildiği öğrenildi. Mencarler, Isco’nun 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu mesajını gönderdi. Yönetimin Ziyech’e daha sıcak baktığı ancak İspanyol yıldızın da değerlendirilmeye alındığı kaydedildi. Tam 9 sezon Real Madrid forması giyen Isco burada 5 Şampiyonlar Ligi ve 3 La Liga şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki yıldız sezon başında bedelsiz olarak Sevilla’ya imza attı ancak burada işler istediği gibi gitmeyince 21 Aralık’ta kontratını feshetti.