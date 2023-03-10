Transferde Galatasaray için sürpriz isim! Rakip Real Betis…

Galatasaray’a müjde… Sezon başında Lucas Torreira, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar lige iddialı bir giriş yapmıştı. Sezonun ilk haftalarında takım yüzde 100’üyle sahada yer alamasa da sonuçlar alınıyordu. Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Cim Bom sonrasında vites yükseltmiş ve hem oyun hem de sonuç olarak gümbür gümbür şampiyonluk yürüyüşüne devam etmişti.

Kaan’la başladı

Ezeli rakibi Sarı-Lacivertliler’e 6 puan fark atan Galatasaray devre arasında da adeta psikolojik üstünlük sağlayacak hamleler yaptı. Uzun yıllardır dört büyüklerin listesinde yer alan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan’ı renklerine bağlayarak döneme hızlı bir giriş yapan Aslan ardından Nicolo Zaniolo’yu renklerine bağlamıştı.

Tarihe geçti

İtalya’nın son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından biri olan genç oyuncuyu 15 milyon Euro ve sonrasi satıştan yüzde 20 payla kadrosuna katmıştı. Bu rakam Süper Lig tarihine geçti. Mario Jardel’in 17.05 milyon Euro’luk Galatasaray’a transferinin ardından İtalyan futbolcu ligin en pahalı transferi olarak kaydedildi.

1 milyon Euro…

Cim Bom son olarak destek transferi kapsamında Hatayspor’dan Sam Adekugbe’yi kiraladı. Patrick van Aanholt’u, PSV’ye gönderen Sarı-Kırmızılılar buradaki boşluğu Kanadalı yıldızla doldurdu. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Sanches ve Firmino için pres sürüyor

Sezon sonu için de şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray; Renato Sanches ve Roberto Firmino için de bastırıyor.

Temaslar yoğun

Transferde çıtayı en üst seviyeye çeken Aslan, PSG ve Liverpool ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Süperstarlar için mesai devam ederken, Sarı-Kırmızılılar geleceğin kadrosu için de çalışmalarına devam ediyor.

14 kupa kazandı

2011-2012 sezonu başında Lazio’dan 6.75 artı Lorik Cana karşılığında kadroya katılan Fernando Muslera tam 11 yıldır Sarı-Kırmızılılar’ın kalesini koruyor. Artık bizden biri gibi olan ve Cim Bom’da tam 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven artık 36 yaşında. Haziran’da 37’ye girecek olan deneyimli file bekçisinin yerine şimdiden bir isim bakılmaya başlandı.

2026’ya kadar anlaşmıştı

İddia ise İspanya’dan geldi… 2021-2022 sezonun devre arasında Barcelona’dan kiralık olarak Aslan’a gelen Inaki Pena’nın, Katalan ekibiyle sözleşme uzatmak istemediği öğrenildi. Sezon sonunda Barça’yla olan kontratı sona erecek olan 24 yaşındaki eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle de daha öncedne sözlü olarak 2026’ya kadar anlaştığı Barcelona’da kariyerine devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.

8 maçta 11 gol…

Ter Stegen’in gerisinde kalan Pena için Galatasaray ile Real Betis’in devrede olduğu öne sürüldü. Pena, Sarı-Kırmızılılar’ın kalesini koruduğu 8 maçta 11 gole engel olamamıştı.

Yine altyapıdan takviye

Barcelona’nın da bu ayrılığa hazır olduğu ve A takıma gelecek sezon Pena yerine Arnau Tenas’ı çıkartacakları kaydedildi. Tenas da Barça altyapısında yetişti.