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11 Nisan 2023
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Transferde Galatasaray’ın rakibi Real Madrid

Alaturka Online
Alaturka Online

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunu Okan Buruk’a emanet ederken, bir çok yıldız ismi transfer etti.

Dries Mertens, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Milot Rashica bu isimlerden bazıları. Sarı – kırmızılılar, yıldız transfer etme politikasına devre arasında da devam etti. Roma’nın 23 yaşındaki yıldızı Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde Galatasaray’a transfer oldu.

GELECEK SEZONUN PLANLAMALARI BAŞLADI

Bir yandan Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun tranfer planlamalarını yapıyor.

Mauro Icardi’nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, Paris Saint-Germain ile masaya oturacak. Sarı – kırmızılılari Arjantinli yıldızın bonservisini almak için teklif yapacak.

FIRMINO İDDİALARI

Galatasaray bir yandan da sezon sonu Liverpool’dan ayrılacak olan Roberto Firmino’nun durumunu takip ediyor. Devre arasında da gündeme gelen, ancak Brezilyalı yıldızın sezon sonunu beklemek istemesi nedeniyle ertelenen bu transfer için sezon sonu sıcak gelişmeler yaşanabilir.

REAL MADRID RAKİP OLDU

Galatasaray’ın gündemindeki Firmino’ya MLS’den de talipler çıktı, ancak en güçlü rakip Real Madrid oldu.

Sezon sonunda Karim Benzema ile ilgili bir karar alacak olan İspanyol devi Roberto Firmino’yu gündemine aldı. El Nacional’de yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Roberto Firmino ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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