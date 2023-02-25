Transferde Kartal uçuşu! Beşiktaş iki yıldız için devrede

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş, durmak bilmiyor. Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına iki önemli ismin transferini bitirmeye çalışıyor.

YENİ YILDIZ GÖREVE HAZIR

Ayak tabanındaki sakatlığı atlatan ve lige verilen arada da tüm eksiklerini kapatan Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçını bekliyor… Takım idmanları ve hazırlık maçlarında adeta bir yeni transfer etkisi yaratan Cezayirli, hafta sonunda şov yapmayı amaçlıyor!

Beşiktaş’ın yarın Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında kurallar gereği iki takımın da yeni transferleri görev yapamayacak. Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley’in yanı sıra cezalı Arthur Masuaku’nun oynamayacağı karşılaşmada, teknik direktör Şenol Güneş, kafasındaki 11’i büyük ölçüde belirledi. Kalede Mert Günok ile başlayacak Güneş, sağ bekte Rosier’e, stoper ikilisinde Tayyip Talha ve Welinton ikilisine görev verecek. Masuaku’nun yokluğunda ise sol bekte Tayfur Bingöl’ün 11’de yer alması bekleniyor. Orta sahada sakatlıktan dönen Salih Uçan ve Gedson Fernandes, önlerinde de Redmond oynayacak.

Hücum hattının kilit ismi

Ayak tabanındaki sakatlığı tamamen atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, sağ kanatta Güneş’in en büyük kozu olarak görev alacak. Sol kanada Cenk Tosun’u yazan deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Muleka’yı düşünüyor. Lige verilen arada bütün eksiklerini kapatan ve hazırlık maçlarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle de dikkat çeken Ghezzal, teknik ekibe güven veriyor. Yıldız futbolcu, Siyah- Beyazlı formayla şovuna kaldığı yerden devam etmek için Antalyaspor karşılaşmasını bekliyor.

VINCENT ABOUBAKAR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kara Kartal’daki üçüncü dönemine suskun bir giriş yapan Vincent Aboubakar, en kısa sürede çıkışa geçeceğini söyledi.

Kamerunlu santrforun, teknik ekibe “Gollerimle geri dönmek için çok çalışıyorum. Oynayacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Henüz gol atamadım ama maçların başlaması ile birlikte kendimi yeniden göstereceğim. Eski Aboubakar’ı izlettireceğim. Vodafone Park’ta ilk golümü atacağım anı bekliyorum” dediği öğrenildi.

ATIBA HUTCHINSON’A TEKLİF VAR

Kanada Ligi takımlarından Atletico Ottawa CEO’su Fernando Lopez, Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson’a resmi bir davette bulundu.

Hutchinson, 2002’nin sonunda Toronto Lynx’ten ayrıldığından beri Kanada’da kulüp futbolu oynamadı. Atiba bu teklifi kabul ederse Kanada Premier Ligi’ne katılan en yüksek profilli futbolcu olacak. 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ta forma giydiği 333 karşılaşmada 26 gole imzasını atarken 31 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFERDE KARTAL UÇUŞU

Ara transfer döneminin uzatılması sonrasında çalışmalarını sürdüren yönetim, Chelsea’nin geçen ay kadrosuna katıp çalışma izni çıkaramadığı 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos’u kiralamak istiyor. Kartal, yıldız hücumcu Stephan El Shaarawy’yi devre arasında bırakmaya yanaşmayan Roma’ya da yeni bir teklif yaptı.

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde hem aldığı hem de gönderdiği futbolcularla dikkat çekmişti. Ara transfer döneminin uzaması sonrasında Kara Kartal, hızını artırdı. Bu doğrultuda oluşan fırsatları da değerlendirmeyi amaçlayan yönetim, orta saha hamlesi konusunda girişimlerini hızlandırdı.

Siyah-Beyazlılar, 18 yaşındaki genç yıldız Andrey Santos konusunda harekete geçti. Chelsea’nin ara transfer döneminde Vasco da Gama’d an 12.5 milyon Euro’ya aldığı ancak çalışma izni çıkaramadığı yetenekli futbolcunun kiralık olarak gidebileceği adreslerden biri de Beşiktaş… Palmeiras’la anlaşma sağlayamayan İngiliz ekibinin Kara Kartal’la temaslarda bulunduğu belirtildi.

Oyuncuya 2 milyon Euro

Serie A ekibi Roma’yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stephan El Shaarawy için girişimlerde bulunan yönetime, İtalyan kulübünden olumsuz yanıt gelmişti. 30 yaşındaki forvet oyuncusunu devre arasında bedelsiz olarak bırakmama kararı alan Roma’ya, Beşiktaş’tan son olarak 1.8 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklif edildiği ortaya çıktı. Yönetimin, bu teklife yanıt beklediği kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuya da 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık anlaşma önerdiği kaydedildi. Kara Kartal, Roma’yı yine ikna edemezse Mısır asıllı İtalyan forveti sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.