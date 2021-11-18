Travis Barker: “Hayallerinizdeki kız size hayalinizdeki arabayı alırsa”

Kourtney Kardashian, doğum günü için nişanlısı Travis Barker’ı 205.000 dolarlık eski model bir otomobille şaşırttı.

Sozcu.com.tr

Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına giren Blink-182 davulcusu Travis Barker’a Kardashian’ın sürprizleri bitmiyor. Kourtney Kardashian nişanlısı için Motor Biscuit’e göre 205.000 dolar civarında satılan eski bir Buick GNX hediye etti.

Araba tutkunlarının gözünde, 80’lerin süper arabası olarak kabul edildiğinden ve çoğu lüks spor otomobilden daha hızlı olduğundan satış fiyatının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

İki çocuk babası, Instagram’da siyah beyaz fotoğraflardan oluşan paylaşımında “Hayalinizdeki kız size hayalinizdeki arabayı @kourtneykardash aldığında” yazdı.

Abartılı doğum günü hediyesini aldıktan sonra, Poosh’un kurucusu yanına oturup Barker ile poz veriyor.

Barker’ın doğum günü Kardashian ailesi tarafından coşkuyla kutlanmıştı. Chloe Kardashian ve Kris Jenner sosyal medyadan gün boyu ünlü davulcunun fotoğraflarını paylaşmıştı.

İlginizi Çekebilir Kardashian ailesinden Travis Barker’a özel doğum günü kutlaması İlginizi Çekebilir Sosyal medya fenomeni Kourtney Kardashian nişanlandı