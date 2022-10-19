TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. üretim personeli alıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş.’de işçi statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapılacak.

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TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. üretim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Personel ilanına başvuracak kişilerde aranan nitelikler:

– Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
– Tercihen Üretim Firması deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Çelik vb.)
– Vardiyalı çalışabilecek
– 35 yaşını aşmamış
– Askerlik hizmetini tamamlamış
– Bandırma’da ikamet eden/edebilecek

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