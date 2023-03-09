Tren kazasında ölen makinistin babası Türkiye’de cezaevindeymiş…

Yunanistan’da meydana tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalmpantis’in babası Dimitrios Nalmpantis, Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Tekirdağ Cezaevi’nde bulunuyor.

Yunanistan, Tekirdağ Cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü olarak bulunan Dimitrios Nalmpantis’in, Türkiye’den iade edilmesini istedi. Dimitrios Nalmpantis, Tekirdağ Cezaevinden cezasının kalan kısmının infaz edilmesi için Yunanistana nakil olmak istediğine ilişkin dilekçe verdi.

Adalet Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre; Dimitrios Nalmpantis’in Türkiye’den Yunanistan’a nakline ilişkin verdiği dilekçesi Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Dimitrios Nalmpantis’in, Türkiye’den Yunanistan’daki bir cezaevine naklinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağın onayı ile Nalmpantis’in, iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında cezasının geri kalan kısmını Yunanistanda infaz edilmek üzere gönderileceği öğrenildi. (DHA)