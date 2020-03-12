Trendyol: 539 ürüne işlem yaptık

Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan corona virüsün Türkiye’de de görülmesi sonucu maske, kolonya ve dezenfektan satışları patlama yapmıştı. Bu durumu fırsat bilen bazı fırsatçılar da ürünlerin fiyatlarını artırmıştı. E-ticaret platformu Trendyol yaşanan bu durumlarla ilgili olarak 539 ürün ile ilgili işlem yapıldığını açıkladı.

Platformun pazar yeri olarak faaliyet gösterdiğini ve satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını belirlemeyip, müdahale etmediklerini belirten şirket açıklamasında, “Ancak corona virüs tehdidine karşı ülkemiz kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz. Platformumuzda haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili geliştirdiğimiz algoritmamız ve sizlerin desteğiyle gerekli işlemler yapıldı. Sizler de haksız fiyat oluşumu olduğunu düşündüğünüz ürünleri [email protected] e-mail adresine iletmeye devam edebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.