Trendyol Express çalışanlarından süresiz eylem kararı

Trendyol’da kendi namına çalışan sözleşmeli teslimatçılar, dün ülke geneline yaydıkları kontak kapatma eylemlerini bugün itibarıyla şirketin Maslak’taki genel merkezi önüne taşıdı. Çalışanlar, “Hakkımızı alana kadar genel merkez önünden ayrılmama kararı aldık” dedi.

Gamze BAL

Online alışveriş sitelerinden Trendyol’da kendi namına çalışan sözleşmeli teslimatçılar, hak edişlerine yapılan yüzde 11’lik zammı protesto etmek amacıyla yeni bir eylem kararı aldı.

Uzun konvoylar halinde Trendyol’un Maslak’taki genel merkezi önünde toplanmaya başlayan çalışanlar, bugün saat 13:00-14:00 aralığında bir basın açıklaması yapacak.

Sozcu.com.tr’ye konuşan çalışanlar, “İstanbul’un tamamında, Trakya bölgesinde ve diğer illerde dün kendi şubesinin önünde kontak kapatma eylemi yapan arkadaşlarımızın katılımıyla bugün Maslak’taki genel merkez önünde toplanıyoruz” dedi.

Çalışanlar, “Hakkımızı alana kadar buradan ayrılmama kararı aldık” diye konuştu.

ZAM UYUŞMAZLIĞI SÜRÜYOR

Maaşlarına yüzde 11 oranında zam yapıldığını belirten ve bunu protesto etmek için önceki gün şirketin İstanbul Maslak’taki binası önünde toplanan Trendyol Express çalışanları, dün de ülke genelinde kontak kapatma eylemine devam etmişti.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Trendyol kaynakları ise, yapılan zammın yüzde 11 değil, yüzde 22 olduğunu; şu an eylemde olan çalışanların piyasa ortalamasının yaklaşık iki katı ücret aldığını belirtiyor.

Trendyol kaynakları, bu çalışanların hak edişlerinin 10 bin TL’nin altında kalması durumunda bunun en az 10 bin liraya tamamlanacağı garantisini Trendyol’un kendilerine verdiğini ifade etmişti.

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