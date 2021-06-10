Trendyol, Futbol Milli Takımları resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) – Trendyol ve Türkiye Futbol Federasyonu, başarıları ile tüm Türkiye’yi gururlandıran Futbol Milli Takımları için güçlerini birleştirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Trendyol, Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımları'nın da resmi sponsorluğunu üstlenerek, Ay-Yıldızlıları destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol olarak, ülkenin değerlerinin yanında olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değer olan A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyduklarını aktaran Çetin, "Kadın ve eMilli takımlarımızı da bu iş birliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan da ayrıca gururluyuz. Kalplerimiz EURO 2020'de, cuma günü ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız ile beraber atıyor. Milli takımımızın yine hepimizi gururlandıracak büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin Trendyol’u olarak milli takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan da uzun süredir devam eden zorlu koşullara rağmen yeni bir iş ortağı ile güçleri birleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

EURO 2020 başlamadan hemen önce; Trendyol gibi genç ve dinamik bir markanın desteği ile güçlerine güç kattıklarının altını çizen Kalkavan, "Bu iki markanın yaratacağı birlikteliğin çok kuvvetli olacağına, EURO 2020’de ve Dünya Kupası elemelerinde, nice yenilikçi projelerle örnek bir iş modeli çıkartarak milli takımın pozitif sinerjisini daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz."