Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kulüp temsilcileriyle görüştü

ANKARA (AA) – Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kulüp temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, iki oturum şeklinde gerçekleşen ve kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi ve 2020 yılının geri kalanından beklentiler gündeme geldi.

Karantina döneminde federasyonun camianın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği organizasyon ve projeler için teşekkürlerini dile getiren kulüp temsilcileri, zorlu sürece katkıda bulunmak amacıyla her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sağlığın birincil öneme sahip olması yönünde görüş birliğine varılan toplantıda ayrıca salgının bir an önce bitmesi ve normalleşme süreciyle birlikte yarış organizasyonlarının yeniden başlaması temennisinde bulunuldu.

Federasyon projelerine ilk günden bu yana desteklerini esirgemeyen kulüplere teşekkür eden Bayram Yalçınkaya ise, "Bizler triatlonun ülkemizdeki gelişimi ve hakettiği yere gelmesi için buradayız. Desteğiniz bizim için her zaman çok önemli oldu. İçinde bulunduğumuz zorlu süreci yine birlikte aşarak yeniden start çizgisinde buluşacığız. Bugüne kadar olduğu gibi bize her konuda ve dolaysız şekilde ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.