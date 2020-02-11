Tripofobi nedir? Tripofobi neden olur?

Tripofobi son dönemde en çok araştırılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Tripofobi, yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku ve endişe duyulması ya da iğrenme hissedilmesi ile oluşuyor. İşte detaylar…

TRİPOFOBİ NEDİR?

Tripofobi, herhangi bir nesne üzerinde yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku ve endişe duyulması ya da iğrenme hissedilmesi ile karakterize bir rahatsızlık türüdür. Örneğin bir çilek ya da delikli bir sünger tripofobi rahatsızlığı olan kişilerde kusmaya neden olabilecek şiddetli bir tiksinme hissine yol açabilir. Bazı kişilerde su çiçeği gibi kümeler halindeki kabarcıklar da aynı şekilde fobiye neden olabilmektedir.

TRİPOFOBİ NEDEN OLUR?

Tripofobi rahatsızlığını kesin nedeni tam olarak belirlenemedi. Ancak yapılan araştırmalara göre delik korkusunun yılanlar ve mavi gözlü ahtapot gibi zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekil kümelerinin kişilerdeki tesirinden kaynaklandığını ileri sürmekteydi.

Son dönemde ise farklı teoriler de ortaya atılıyor. Bunlardan biri de yakın dizilimli dairesel şekillerden kaynaklanan doğal kuşkunun, aslında insanlarda görülen bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği belirtilmekte. Su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ve uyuz, kene gib parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıkları deri üzerinde yuvarlak şekil kümelerine yol açar. Başka bir deyişle, ciltteki bu bulgular kötü bir şeyin işaretidir. Dolayısıyla tripofobi olan kişiler bilinçaltının gönderdiği negatif sinyallerle korku ve tiksinti hissetmektedirler.

TRİPOFOBİ BELİRTİLERİ

Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi

Ürperme

Titreme

Ciltte kaşınma

Terleme

Bulantı

Durumdan kaçınma isteği

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Ölüm korkusu şeklindedir.

TRİPOFOBİYİ TETİKLEYEN GÖRÜNTÜLER

Sünger

Sabun köpükleri

Mercan

Bal peteği

Arı kovanı

Suyun yoğunlaşması sonucu oluşan damlacıklar

Çilek

Nar

Mısır

Cilt kabarcıkları şeklinde sıralanabilir.

Tripofobi belirtileri nelerdir