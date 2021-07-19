TRT, 9,753 personeline rağmen dışarıya para ödüyor

TRT yine büyük harcamalarıyla gündemde. 7 bin 967 personeli olan ve bin 786 kişiyi de taşeron olarak çalıştıran TRT, programlarının yüzde 32’sini özel firmalara yaptırıyor. TRT, “Payitaht Abdülhamit, Uyanış Büyük Selçuklu, Hay Sultan Abdulkadir Geylani Hazretleri” gibi yapımlarda oyunculara ne kadar ücret verildiğinin bilinmediğini açıkladı. TRT tarafından TBMM KİT Komisyonu üyesi milletvekillerine gönderilen yazılı cevapta, “Bu programlar için ilgili firmalara bölüm başı ödeme yapılmaktadır. Oyunculara firma tarafından yapılan ödeme bilgimiz dışındadır” yanıtı verildi. Diziler için firmalara ödenen tutar da “rekabet” gerekçesiyle gizli tutuldu.

FİYAT AVANTAJI BAHANESİ

TRT, “Ödenen bölüm başı ücretin açıklanması durumunda kurum olarak fiyat avantajımızı kaybedeceğimizden dolayı paylaşılmamaktadır” diyerek programlara ödenen tutarı saklı tuttu.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Ecdad dizisi çektiğini iddia eden TRT hangi oyuncunun bölüm başı ne kadar ücret aldığını bilmiyor. Bu durum kabul edilebilir değildir” dedi.