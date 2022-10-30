TRT dizisinin oyuncusu çift koltuklu üye oluyor!

RTÜK üyeliğine Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu’nun seçilmesi bekleniyor. Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Ziraat Bankası Bosna-Hersek’in de yönetim kurulu üyeliğini yürüten Mumcu, TRT’deki Teşkilat isimli dizide de rol almıştı.

Deniz AYHAN

AKP iktidarında en fazla tartışılan çifte koltuklara bir yenisi daha ekleniyor. AKP’ye geçen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için salı günü seçim yapılacak. Bu göreve Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu’nun seçilmesi bekleniyor. Mumcu, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Ziraat Bankası Bosna-Hersek’in de yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor. Mumcu TRT’deki Teşkilat isimli dizide de rol almıştı.

TBMM’DE TARTIŞILDI

Batuhan Mumcu’nun hangi gerekçe ile TRT dizisinde oynadığı TBMM‘de tartışma konusu olmuştu. TRT Genel Müdürlüğü ise “Dizi dış yapım olarak kurum tarafından yapımcı firmaya yaptırılmakta ve oyuncu kadroları yapımcı tarafından belirlenmektedir” açıklaması yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Atılım Üniversitesi’nde tamamlayan 1983 doğumlu Mumcu, doktora eğitimine de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam ediyor. Tarım Bakanlığı’nda danışman ve vekaleten Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan Mumcu, 2018 yılından bu yana Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürütüyor.